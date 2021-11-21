Decisivo, Nikão se torna um dos 20 maiores artilheiros da história da Sul-Americana

O Athletico Paranaense é bicampeão da Copa Sul-Americana. Essa é a primeira vez na história que um clube brasileiro conquista duas vezes a competição continental. Vencedor em 2018, o Furacão repetiu a dose ao bater o Red Bull Bragantino, neste sábado, por 1 a 0, em Montevideo, no Uruguai.

Um dos remanescentes da primeira conquista, Nikão foi o autor do gol que garantiu a taça neste fim de semana. Um dos mais experientes do elenco paranaense, o meia-atacante agora é também um dos 20 maiores artilheiros da história do campeonato - é o 17º. Esse foi o 4º tento do jogador nessa edição, o 9º somando todas as suas participações (2010/2015/2018/2021).

Nikão agora é também o segundo brasileiro que mais vezes balançou as redes na competição, empatado com Kléber Gladiador. Rafael Moura, atualmente no Botafogo, lidera o ranking entre os atletas nascidos no Brasil, com 14 gols.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA SUL-AMERICANA- 2002/2021

1º - Hernán Barcos - 19 gols2º - Hernan López - 16 gols3º - Rafael Moura - 14 gols4º - Bolaños - 13 golsRodrigo Mora - 13 gols6º - Silvio Romero - 12 golsClaudio Bieler - 12 gols8º - Sand - 11 golsVargas - 11 golsJuan Manuel Olivera - 11 golsBruno Marioni - 11 gols12º - Borja - 10 golsSuazo - 10 gols​Braian Romero - 10 gols​Agustín Alvarez - 10 golsWilson Morelo - 10 gols​17º - Nikão - 9 golsCecilio Dominguez - 9 gols​Luis Rodriguez - 9 golsPalermo - 9 golsSalcedo - 9 golsTeófilo Gutiérrez - 9 golsRodrigo Palacio - 9 golsKleber Gladiador - 9 golsMatías Fernández - 9 golsJulio dos Santos - 9 gols