Decisivo! Nacho Fernández participa de seis dos sete gols do Galo nos últimos três jogos

Nacho Fernández marcou dois gols no clássico diante do América-MG, pelo Campeonato Mineiro, na vitória do Atlético-MG sobre o Coelho por 3 a 1. A atuação de destaque do meia argentino não foi um acaso, já que desde que estreou com a camisa alvinegra, ele foi decisivo para o Atlético nas três partidas em que entrou em campo. A primeira aparição de Nacho no Galo foi diante do Coimbra, vitória atleticana por 3 a 0. Depois entrou em campo contra a Caldense, derrota por 2 a 1 e no clássico contra o América, neste domingo, 4 de abril. Em todos esses jogos, o Atlético-MG marcou sete gols e Nacho teve participação em seis, seja marcando, dando passes ou até mesmo sofrendo faltas que resultaram em gols. Contra o Coimbra fez um gol, deu passe para outro e sofreu o pênalti convertido por Hulk. Diante da Caldense, deu assistência para Gabriel deixar sua marca. E, além dos dois gols em cima do Coelho. Nacho, de 31 anos, assinou contrato com o Galo por três temporadas e se tornou o jogador mais valioso do elenco nesta primeira parte de 2021. Veja os dois gols dela contra o América no vídeo acima. Nacho se tornou o jogador mais valioso do Galo na primeira parte da temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG)