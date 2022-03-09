Decisivo em clássicos no São Paulo, Calleri busca gol inédito no Choque-Rei

A frase 'Toca no Calleri que é gol', pode ser entoada pelo torcida do São Paulo contra um rival inédito. Isso porque o argentino busca o seu primeiro gol contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (10), às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA E SIMULE OS JOGOS

Calleri vem sendo decisivo em clássicos para o São Paulo. Desde o seu retorno, ele marcou no empate por 1 a 1 diante do Santos, no Brasileiro do ano passado e nas vitórias por 1 a 0 contra o Corinthians, no Brasileiro de 2021 e no Paulistão deste ano.

No entanto, ele nunca marcou contra o Palmeiras. O camisa nove disputou apenas um Choque-Rei, ainda na sua primeira passagem, em 2016. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 0, em pleno Morumbi. Se pegarmos todos os clássicos pelo São Paulo, Calleri tem oito jogos, com três gols marcados (dois contra o Corinthians e um contra o Santos). Nessas oito partidas, foram quatro derrotas, dois empates e duas vitórias.

Calleri tem cinco gols marcados em dez jogos na temporada, uma média de um gol a cada duas partidas. Resta saber se ela vai melhorar contra um rival que ainda não sofreu gols dele.