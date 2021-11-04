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Decisivo de novo para o Real Madrid, Vinícius Júnior comenta ausência na Seleção: 'A gente fica triste'

Atacante deu duas assistências para Benzema na vitória por 2 a 1 pela Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 21:59

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 21:59

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Com duas assistências para Benzema na vitória por 2 a 1 contra o Shakhtar Donetsk pela Champions League, Vinícius Júnior foi mais uma vez um dos destaques do Real Madrid nesta quarta-feira. Vivendo grande fase na temporada, o atacante comentou a sua ausência entre o convocados da Seleção Brasileira.- A gente fica triste, queremos sempre estar entre os melhores, na Seleção. O Tite, que é um grande treinador, fez sua escolha. Optou por eu ficar em casa neste momento. Acredito que eu tenho que trabalhar mais, fazer melhores jogos. Mesmo estando bem, mas o Brasil é muito difícil, pois tem muitos jogadores - disse à TNT Sports o jovem, que ainda completou:
- Sei que no momento certo vai chegar. Espero jogar bem este mês, pois em janeiro já tem convocação. Meu sonho é jogar a Copa do Mundo. Estar na Seleção é um prazer imenso.
+ Veja a tabela da Champions e simule os resultados dos jogos
Autor de nove gols e cinco assistências na temporada, Vinícius Júnior também falou da parceria com Benzama, que funcionou mais uma vez nesta quarta-feira. O atacante conta que o francês vem o ajudando com conselhos e também destacou que a confiança recebida no clube está ajudando a desempenhar o seu melhor futebol.
- Karim é um jogador incrível que faz as coisas parecerem fáceis. Sempre me dá conselhos e fala o que é o melhor para mim. A confiança é tudo. Do treinador, do staff, dos jogadores e da torcida. Está tudo a favor e é importante para mim. Quero continuar não só agora, mas até o fim da temporada - comentou o brasileiro à emissora.

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