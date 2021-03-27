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Decisivo contra o Fluminense, Alef Manga comemora retorno do Volta Redonda à liderança: ‘Muito feliz’

Atacante balançou a rede tricolor em duas oportunidades na vitória por 3 a 2 pelo Cariocão...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 14:31
Crédito: ANDRÉ MOREIRA/VRFC
O atacante Alef Manga foi o destaque do Volta Redonda na partida da última sexta-feira. O atacante do Voltaço marcou duas vezes na vitória sobre o Fluminense, por 3 a 2, no Elcyr Resende, em Saquarema. O camisa 11 do Tricolor de Aço comemorou o bom desempenho na partida que reconduziu a equipe à liderança do Taça Guanabara, chegando aos 13 pontos.> Fagner diz que atletas do Corinthians foram 'xingados o tempo todo' em duelo com o Retrô- Estou muito feliz em ajudar a equipe. Sabíamos que seria um jogo difícil, ainda mais contra uma grande equipe como a do Fluminense. Pude marcar mais dois gols, ajudar o time a voltar para a primeira colocação e seguir nessa caminhada em busca da classificação à semifinal. Claro, sempre com os pés no chão e trabalhando com seriedade - afirma.
Na rodada anterior, o Volta Redonda havia sido superado pelo Resende, por 1 a 0. De acordo com Alef, o triunfo para cima do Fluminense deixa a equipe mais leve para a sequência do campeonato. Ele ressalta que o Tricolor de Aço vai seguir trabalhando com seriedade para conseguir, o quanto antes, carimbar o passaporte à segunda fase do Cariocão 2021.
- Voltar a vencer pelo Campeonato Carioca nos dá uma maior tranquilidade para seguir no dia-a-dia. Temos confiança no nosso elenco, que é bom, unido e está trabalhando desde o dia 11 de janeiro. Então, acredito que podemos chegar na semifinal e esse é o primeiro objetivo. Vamos continuar treinando forte porque temos ainda muitas rodadas pela frente - encerrou Alef.
O Voltaço volta a campo na próxima quinta-feira, 1º de abril, no Raulino de Oliveira, contra o Boavista.

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