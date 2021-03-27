Decisivo contra o Fluminense, Alef Manga comemora retorno do Volta Redonda à liderança: ‘Muito feliz’

O atacante Alef Manga foi o destaque do Volta Redonda na partida da última sexta-feira. O atacante do Voltaço marcou duas vezes na vitória sobre o Fluminense, por 3 a 2, no Elcyr Resende, em Saquarema. O camisa 11 do Tricolor de Aço comemorou o bom desempenho na partida que reconduziu a equipe à liderança do Taça Guanabara, chegando aos 13 pontos.> Fagner diz que atletas do Corinthians foram 'xingados o tempo todo' em duelo com o Retrô- Estou muito feliz em ajudar a equipe. Sabíamos que seria um jogo difícil, ainda mais contra uma grande equipe como a do Fluminense. Pude marcar mais dois gols, ajudar o time a voltar para a primeira colocação e seguir nessa caminhada em busca da classificação à semifinal. Claro, sempre com os pés no chão e trabalhando com seriedade - afirma.