Decisivo, atacante Júnior Santos anota gol e assistência em vitória do Sanfrecce Hiroshima na J-League

Crédito: Divulgação/J-League

Com um gol e uma assistência, Júnior Santos foi o destaque do Sanfrecce Hiroshima em vitória por 2 a 1 sobre o Cerezo Osaka, no último domingo. O resultado coloca a equipe do atacante na nona posição do Campeonato Japonês (J-League).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Fico muito feliz em poder voltar a marcar e ajudar também a minha equipe com uma assistência. Foi um resultado importante para a nossa sequência e para o nosso crescimento na competição – afirmou Júnior.

Foi o terceiro gol do brasileiro e a segunda assistência dele em 22 compromissos pelo novo clube. Após excelente passagem pelo Yokohama Marinos na última temporada, emprestado pelo Kashiwa Reysol, Júnior Santos foi negociado em definitivo para o Sanfrecce, onde garantiu seu espaço e tem sido titular em quase metade dos jogos disputados.

O Sanfrecce Hiroshima volta a campo nesta quarta-feira, diante do Urawa Red Diamonds, novamente pelo Japonês. Dois pontos atrás do adversário, em caso de vitória a equipe de Júnior Santos garantirá ao menos uma posição acima na tabela de classificação.