Decisivo, atacante fala sobre acesso do Mirassol e mira título brasileiro

Crédito: Marcos Freitas / AG Mirassol

O Mirassol venceu a Aparecidense, por 3 a 2, fora de casa pela Série D, resultado que garantiu o acesso do clube paulista a Série C de 2021. Em entrevista exclusiva ao L!, o atacante Lucas Silva, destaque da partida, onde marcou um gol, deu assistência e ainda sofreu um pênalti, falou sobre a emoção de ajudar o clube no principal objetivo na temporada.

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- Muito gratificante poder ajudar o Mirassol nesse acesso. Feliz de mais com o gol, com o jogo que fizemos. Muita entrega dentro de campo, concentração e foco na busca pela vaga. O grupo, comissão técnica e todos os funcionários do clube estão de parabéns. Agora é comemorar esse acesso e buscar o título brasileiro - disse o atacante do Leão.

VEJA A TABELA DA SÉRIE D DO BRASILEIROAos 26 anos, o atacante Lucas Silva já defendeu as cores do América-MG, Água Santa-SP, Santa Clara de Portugal e Vila Nova. Na equipe do interior paulista, já atuou em 12 oportunidades e marcou dois gols.