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futebol

Decisivo, atacante fala sobre acesso do Mirassol e mira título brasileiro

Destaque contra a Aparecidense-GO, Lucas Silva marcou um gol, deu assistência e ainda sofreu um pênalti. Ele falou com exclusividade para o LANCE! sobre a vaga na Série C
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LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:24

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:24

Crédito: Marcos Freitas / AG Mirassol
O Mirassol venceu a Aparecidense, por 3 a 2, fora de casa pela Série D, resultado que garantiu o acesso do clube paulista a Série C de 2021. Em entrevista exclusiva ao L!, o atacante Lucas Silva, destaque da partida, onde marcou um gol, deu assistência e ainda sofreu um pênalti, falou sobre a emoção de ajudar o clube no principal objetivo na temporada.
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- Muito gratificante poder ajudar o Mirassol nesse acesso. Feliz de mais com o gol, com o jogo que fizemos. Muita entrega dentro de campo, concentração e foco na busca pela vaga. O grupo, comissão técnica e todos os funcionários do clube estão de parabéns. Agora é comemorar esse acesso e buscar o título brasileiro - disse o atacante do Leão.
VEJA A TABELA DA SÉRIE D DO BRASILEIROAos 26 anos, o atacante Lucas Silva já defendeu as cores do América-MG, Água Santa-SP, Santa Clara de Portugal e Vila Nova. Na equipe do interior paulista, já atuou em 12 oportunidades e marcou dois gols.
Com a vitória, o Mirassol passou para as semifinais e garantiu a vaga na Série C do Brasileiro de 2021. Alex Henrique e Marcos Paulo marcaram para o time da Aparecidense, enquanto Vinícius, João Carlos e Lucas Silva fizeram para o Leão. Agora, o Mirassol encara o vencedor de Altos-PI e Marcílio Dias.

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