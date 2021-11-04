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#DecisãoÉnoMorumbi: torcida do São Paulo faz campanha para final do Paulista Feminino ser no estádio

Tricolor fará clássico contra o Corinthians na decisão do estadual. Ida ainda não tem local definido, mas torcedores querem que o jogo seja disputado no Morumbi
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 10:19

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:19

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc
A torcida do São Paulo vem realizando um movimento nas redes sociais com a #DecisãoÉnoMorumbi. Os torcedores pedem para que a ida da final do Campeonato Paulista Feminino, contra o Corinthians, ainda sem local definido, seja disputada no estádio do Morumbi. A ação também aconteceu na final da Copa do Brasil sub-17, quando o São Paulo enfrentará o Flamengo. O jogo ainda não tem data e horário marcados pela FPF, que se reunirá com os clubes na próxima sexta-feira (05), para definir essas questões. Até aqui, o São Paulo tem 30 pontos em 11 jogos, com 10 vitórias e um empate. O Tricolor passou pelo Santos nas semifinais.
Pela boa campanha, o torcedor vem pedindo nas redes sociais para que a equipe feminina possa jogar no Morumbi e receber público para apoiar as jogadoras para a conquista da competição.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo se classificou para a final com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos, na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Yaya (2), Carol e Glaucia.
VEJA ALGUMAS REPERCUSSÕES DA TORCIDA NAS REDES SOCIAIS

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