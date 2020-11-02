Decisão na Copa do Brasil e duelos diretos no Brasileiro: o novembro do Corinthians

O Corinthians terá um novembro agitado na temporada. Atualmente em duas competições, Brasileirão e Copa do Brasil, o mês será de grande importância para ver o direcionamento do clube nesta temporada.

E o primeiro duelo decisivo já é nesta quarta-feira, às 21h30, contra o América-MG, fora de casa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro precisa da vitória, já que perdeu a ida por 1 a 0, na Neo Química Arena. Caso avance de fase, serão mais dois jogos no mês pelas quartas de final, nas semanas dos dias 11 e 18 de novembro. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Timão tem duelos contra adversários diretos na briga por um lugar na parte de cima da tabela. Atlético-GO, em Goiás, no dia 07, Atlético-MG, dia 14 e Grêmio, marcado para o dia 22, ambos na Neo Química Arena, e o Coritiba, fora de casa, dia 28.

Três dos quatro adversários brigam pelo mesmo objetivo do Corinthians no campeonato: Atlético-GO, Grêmio e Coritiba. Após a vitória sobre o Internacional na rodada passada, Vagner Mancini projetou o futuro da equipe e disse que o triunfo pode ser um divisor de águas no clube.

- Esse jogo tem que ser e deve ser um divisor de águas. Não podemos aceitar o jogo do Corinthians como contra América-MG (na quarta-feira passada). Não foi um jogo terrível, tivemos oportunidades e volume, mas o que o torcedor quer ver é o que viu hoje (sábado) e isso foi passado aos atletas. Tivemos uma conversa verdadeira de muita cobrança. Às vezes tem de botar dedo na ferida e falar verdade. Sempre vou falar - afirmou o comandante corintiano.

Mancini e o torcedor do Corinthians esperam que novembro seja mesmo um divisor de águas para a equipe. Resta saber se confirmará a fase nos próximos jogos na temporada.

Os jogos do Corinthians em novembro - caso não avance na Copa do Brasil