Decisão difícil: craque do Wolves é convocado para duas seleções

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

Nesta sexta-feira (2), o técnico Luís Enrique divulgou os 23 selecionados para os próximos compromissos da Espanha. Na lista, ele incluiu o atacante Adama Traoré, do Wolverhampton. No entanto, três dias antes o mesmo atleta estava entre os selecionados para a seleção de Mali.

Nascido em Barcelona e com pais africanos, ele iniciou sua carreira internacional pelo sub-21 da seleção espanhola. Além disso, havia sido chamado na última data FIFA pela equipe europeia. Contudo, foi cortado pois havia contraído o vírus da Covid-19.

Traoré não disputou nenhuma partida oficial por nenhum país e pode decidir qual nação deseja representar. Caso escolha o time africano, será necessário pedir um documento para a FIFA que mude a elegibilidade do esportista.

De olho nos confrontos contra Portugal, Suíça e Ucrânia, respectivamente, o técnico espanhol se mostrou confiante que o jogador do Campeonato Inglês irá escolher a campeã mundial de 2010 - Pelo que eu sei por falar com o jogador, ele quer atuar pela Espanha. A escolha é dele- disse o treinador.

Confira abaixo os 23 nomes da convocação espanhola:

Goleiros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao).

Defensores: Jesus Navas (Sevilla), Sergi Roberto (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Jose Luis Gaya (Valencia), Sergio Reguilon (Tottenham), Eric Garcia (Manchester City).

Meio-campistas: Fabian Ruiz (Napoli), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Ceballos (Arsenal), Sergio Canales (Real Betis), Jose Campana (Levante).