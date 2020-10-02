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futebol

Decisão difícil: craque do Wolves é convocado para duas seleções

Disputado pelas federações de Espanha e Mali, Adama Traoré foi incluído para os próximos compromissos de ambas seleções. O jogador ainda não decidiu qual país deseja defender...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 19:34

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:34

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
Nesta sexta-feira (2), o técnico Luís Enrique divulgou os 23 selecionados para os próximos compromissos da Espanha. Na lista, ele incluiu o atacante Adama Traoré, do Wolverhampton. No entanto, três dias antes o mesmo atleta estava entre os selecionados para a seleção de Mali.
Nascido em Barcelona e com pais africanos, ele iniciou sua carreira internacional pelo sub-21 da seleção espanhola. Além disso, havia sido chamado na última data FIFA pela equipe europeia. Contudo, foi cortado pois havia contraído o vírus da Covid-19.
Traoré não disputou nenhuma partida oficial por nenhum país e pode decidir qual nação deseja representar. Caso escolha o time africano, será necessário pedir um documento para a FIFA que mude a elegibilidade do esportista.
De olho nos confrontos contra Portugal, Suíça e Ucrânia, respectivamente, o técnico espanhol se mostrou confiante que o jogador do Campeonato Inglês irá escolher a campeã mundial de 2010 - Pelo que eu sei por falar com o jogador, ele quer atuar pela Espanha. A escolha é dele- disse o treinador.
Confira abaixo os 23 nomes da convocação espanhola:
Goleiros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao).
Defensores: Jesus Navas (Sevilla), Sergi Roberto (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Jose Luis Gaya (Valencia), Sergio Reguilon (Tottenham), Eric Garcia (Manchester City).
Meio-campistas: Fabian Ruiz (Napoli), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Ceballos (Arsenal), Sergio Canales (Real Betis), Jose Campana (Levante).
Atacantes: Rodrigo Moreno (Leeds), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City).

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