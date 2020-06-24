Decisão da Série C em 2015 abreviou passagem no Fortaleza, afirma Deola

No ano de 2015, o goleiro Deola foi emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza tendo a oportunidade de respirar novos ares e também construir sua história de maneira mais consistente fora não apenas do clube paulista como também tendo apenas a sua segunda experiência distante do futebol de São Paulo.
Contudo, a passagem que totalizou 27 partidas na temporada em questão ficou marcada por críticas as suas atuações onde, em transmissão ao vivo feita com o Futebol Latino, o jogador hoje com 37 anos de idade entende que a decisão da Série C do Brasileirão naquele ano acabou sendo fator determinante.
- Eu foi para jogar a Série C e, na decisão, o Ricardinho, que chutava muito forte, acabou marcando um gol onde foi falha minha na final. Como caiu a culpa na minha conta e, depois daquilo, eu acabei sendo afastado. Eu tenho certeza que, se eu continuasse no time, a gente teria subido naquele ano - disse Deola.
- Naquela época, eu continuava treinando e conversava com muita gente, via muitas coisas e alertava que as pessoas deviam cuidar para não acontecer. Jogadores estavam se empolgando, isso, aquilo e tudo o que eu falei para os caras aconteceu. A diretoria até veio falar comigo dizendo que eu havia alertado - acrescentou.
Apesar disso, o atleta que hoje defende o América-RJ assegura que não tem qualquer tipo de mágoa ou ressentimento pelo clube do Pici, pelo contrário. Ele se mostra feliz pela crescente obtida nos últimos anos:
- Fico feliz pelo Fortaleza, bateu na trave por muitos anos. Tinha times muito fortes, mas tinha um estigma, um medo gigantesco de disputar mata-mata. O próprio torcedor não acreditava, causava um estresse gigantesco. Mas ainda bem que dois anos depois conseguiu o acesso e voltou para a Série A. É um lugar que tem uma estrutura bem bacana, tem uma torcida bem numerosa, colocam 60 mil pessoas no Castelão, é bem legal a festa que eles fazem.E MAIS:Copa do Nordeste será definida em sede únicaFuncionário do Leão tem resultado positivo em teste de COVID-19Fortaleza terá mosaico 3D nos jogos da Arena CastelãoOrganização 'desconversa' sobre retomada da Copa do NordesteVeja o ranking de aproveitamento dos clubes da Série A em 2020 E MAIS: