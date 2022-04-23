Decisão da Copa do Rei será marcada pelo tradicionalismo em duelo entre Valencia e Betis

Nem Real Madrid, nem Barcelona. A Copa do Rei colocará Valencia e Betis frente a frente na disputa pelo segundo título mais tradicional do futebol espanhol. O duelo, que acontece no Estádio La Cartuja, em Sevilha, neste sábado, às 17h (horário de Brasília), terá em evidência dois clubes que buscam afirmações distintas no cenário futebolístico do país.EM BUSCA DE RECUPERAR RELEVÂNCIAUm dos clubes mais vencedores da Espanha, o Valencia vem amargando períodos irregulares com constância na última década, depois do ciclo de ouro no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Naquele período, em solo europeu, os Morcegos, como são conhecidos, chegaram em duas decisões de Champions League e venceram uma Copa da Uefa.

Dentro do cenário nacional, o clube de Mestalla venceu uma Copa do Rei e dois Campeonatos Espanhóis - o último em 2003/2004. De lá para cá, o Valencia ergueu apenas outras duas Copas em um intervalo de mais de 15 anos, e busca reencontrar o caminho das maiores glórias. A última Copa, em 2019, foi vencida após um triunfo contra o Barcelona na decisão.O Valencia foi campeão da Copa do Rei de 2019 ao derrotar o Barcelona (JOSE JORDAN / AFP)MUDANÇAS E NOVO PROJETO​​Recentemente, o Valencia tornou-se alvo de críticas ao pôr fim a um sólido projeto esportivo que vinha dando resultados consistentes. O clube vendeu peças-chaves do elenco que conquistou por duas temporadas seguidas uma vaga na Champions League (indo até as oitavas de final uma vez), foi semifinalista da Liga Europa e sagrou-se campeão da Copa. Atletas como Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Kondogbia, Dani Parejo e Coquelin foram vendidos por ordem do dono do clube, Peter Lim, empresário de Singapura que possui 70% das ações do clube, além da polêmica demissão do treinador Marcelino Garcia Toral.Embora a campanha no Campeonato Espanhol seja modesta (10º colocado, com 42 pontos), a chegada de Pepe Bordalás, no início da atual temporada, para comandar o time trouxe uma estabilidade não vista nos últimos anos, marcados por muitas mudanças de treinadores. Bordalás destacou-se ao levar o Getafe para a Liga Europa em 2018/2019 e visa conquistar seu primeiro título como treinador, o que poderia significar um novo rumo ao Valencia.

Dentro de campo, as esperanças ficam a cargo do português Gonçalo Guedes e do espanhol Carlos Soler, líderes em gols e assistências, respectivamente. Caso se consagre campeão, os Morcegos chegariam à nona taça e ficariam com um a menos que o Atlético de Madrid, quarto maior vencedor da competição - atrás de Barcelona, Athletic Bilbao e Real Madrid.O Bétis tem jogado um bom futebol nesta temporada e derrotou o Barcelona no Camp Nou (LLUIS GENE / AFP)O PEQUENO FAVORITODo outro outro lado, o Betis não possui a mesma tradição e as grandes conquistas do Valencia. Campeão de LaLiga em 1934/1935, a equipe da Andaluzia conquistou seu último título relevante em 2004/2005, justamente o da Copa do Rei.

Por outro lado, o Valencia tem Gabriel Paulista no miolo de zaga. O jogador soma 174 partidas com a camisa dos Morcegos e pode ultrapassar Diego Alves como o brasileiro com mais jogos defendendo o clube de Mestalla. O goleiro do Flamengo tem 176 jogos pela equipe espanhola.

Além dos citados, o atacante Jonas, os laterais Fábio Aurélio e Guilherme Siqueira e o goleiro Neto são nomes com passagens marcantes pelo Valencia. Já pelo lado do Betis, Marcos Assunção, Edu e Iriney também se destacaram, cada um ultrapassando a marca dos 100 jogos com o time da Andaluzia.