Decepcionado, Miranda analisa eliminação do São Paulo para o rival: 'Saímos por erros nossos'

Em entrevista coletiva após a partida, Miranda foi um desses atletas que expressão a decepção pelo resultado nas quartas de final da competição continental, que seria o título mais importante da temporada. O zagueiro crê que os gols do Alviverde saíram por vacilos do próprio Tricolor, mas pede cabeça erguida para buscar o título da Liberta no próximo ano.

- Decepção é grande, ainda mais da maneira que foi, a gente sabia da força deles no contra-ataque, e simplesmente nós jogadores falhamos no momento mais importante, praticamente fomos nós que construímos o gol deles e agora é levantar a cabeça. Infelizmente o título mais importante não veio, mas a gente tem tudo para buscar esse título no ano que vem, agora a gente tem que ir forte na Copa do Brasil e se recuperar no Brasileiro, temos time para isso e para voltar para a Libertadores com certeza - declarou o ídolo tricolor.Convicto de que a eliminação do São Paulo aconteceu pelos próprios erros da equipe, Miranda optou por não individualizar essas questões e assumiu a culpa como um grupo, já que, segundo ele, precisa ser assim na vitória e na derrota.