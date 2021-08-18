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Decepcionado, Miranda analisa eliminação do São Paulo para o rival: 'Saímos por erros nossos'

Zagueiro do Tricolor, que foi um dos que se salvaram na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, se mostrou triste com os erros do time que culminaram na queda na Copa Libertadores...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 00:42

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 00:42
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Em entrevista coletiva após a partida, Miranda foi um desses atletas que expressão a decepção pelo resultado nas quartas de final da competição continental, que seria o título mais importante da temporada. O zagueiro crê que os gols do Alviverde saíram por vacilos do próprio Tricolor, mas pede cabeça erguida para buscar o título da Liberta no próximo ano.
- Decepção é grande, ainda mais da maneira que foi, a gente sabia da força deles no contra-ataque, e simplesmente nós jogadores falhamos no momento mais importante, praticamente fomos nós que construímos o gol deles e agora é levantar a cabeça. Infelizmente o título mais importante não veio, mas a gente tem tudo para buscar esse título no ano que vem, agora a gente tem que ir forte na Copa do Brasil e se recuperar no Brasileiro, temos time para isso e para voltar para a Libertadores com certeza - declarou o ídolo tricolor.Convicto de que a eliminação do São Paulo aconteceu pelos próprios erros da equipe, Miranda optou por não individualizar essas questões e assumiu a culpa como um grupo, já que, segundo ele, precisa ser assim na vitória e na derrota.
- Saímos tristes da Libertadores, saímos para o atual campeão, infelizmente saímos por erros nossos, nós jogadores quando ganhamos, ganhamos juntos, e quando somos eliminados, somos eliminados juntos. Agora temos que levantar a cabeça, porque temos o Brasileirão pela frente, e decisão da Copa do Brasil.

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