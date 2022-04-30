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futebol

Decacampeão, Bayern de Munique poupa elenco e perde para o Mainz 05 na Bundesliga

Campeão alemão com antecedência, time bávaro usa muitos reservas, é derrotado por 3 a 1, mas nada que impeça a festa por mais um título da Bundesliga ...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 12:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 12:33
Campeão alemão antecipado e repleto de reservas, o Bayern de Munique foi facilmente derrotado pelo Mainz 05 por 3 a 1, fora de casa, neste sábado, em partida válida pela 32ª rodada da Bundesliga.
Os gols foram marcados por Burkardt, Niakhaté e Leandro Barreiro, que apesar do nome, não é brasileiro e sim de Luxemburgo. Lewandowski anotou para os bávaros, quando eles já perdiam por 2 a 0. > Confira a tabela e a classificação da Bundesliga
O Bayern é o maior vencedor da competição, com 32 taças, bem à frente do Nuremberg (nove), Borussia Dortmund (oito) e do Schalke 04 (sete), que aparecem logo depois. São dez títulos da Bundesliga nas últimas dez temporadas.
Com a derrota, o Gigante da Baviera soma 75 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Borussia Dortmund, que tem 63. Já o Mainz está em nono, com 42, segue sonhando com uma vaga no G7.
Nesta temporada, além de ser campeão alemão, o Bayern ganhou também a Supercopa, em cima do Borussia, mas já caiu na Copa da Alemanha (o campeão será Freiburg ou RB Leipzig) e na Champions. O futebol alemão ainda pode ter o vencedor da Liga Europa, com Frankfurt ou RB Leipzig.
PRÓXIMOS JOGOS
O Bayern de Munique volta a campo agora no domingo da semana que vem, dia das mães, 8, quando receberá o Stuttgart, às 12h30, pela 33ª e penúltima rodada da Bundesliga. Já o Mainz 05 visitará o Hertha Berlin na tarde anterior.
Crédito: LewafoiumdospoucostitularesdoBayern.ElefezogoldotimedeMunique (Foto:KERSTINJOENSSON/AFP

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