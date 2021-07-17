Debaixo de muito calor, Goiás e Londrina não saem do zero pela Série B

Crédito: Divulgação/Goiás

Com sol forte e muito calor em Goiânia na tarde deste sábado (17), Goiás e Londrina não conseguiram balançar as redes na Serrinha. Desse modo, com o empate em 0 a 0, o Esmeraldino fica na 4ª posição, mas pode sair do G-4 em caso de vitória do Operário. Em contrapartida, o Tubarão segue na lanterna da competição.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (20), pela 13ª rodada do Brasileirão Série B. Às 19h, o Goiás encara o Botafogo, fora de casa. Enquanto isso, no mesmo horário, o Londrina recebe o Confiança.

Tadeu duas vezesO pré-jogo não foi bom para o Londrina. Escalado para ser titular, o zagueiro Marcondes sentiu um incômodo no aquecimento e teve que ser substituído por Lucas Ramos antes do início da partida.

Com a bola rolando, as duas equipes se estudaram muito debaixo de muito sol em Goiânia. As principais chances nos 15 minutos iniciais saírem dos pés dos paranaenses, e em lances consecutivos. Marcelo Freitas arriscou de longe, e Tadeu deu rebote. Na sobra, Felipe mandou no canto, mas o goleiro novamente defendeu.

Goiás assusta, Londrina responde​As duas equipes continuaram sem conseguir encontrar os espaços no campo de adversário. Contudo, o Goiás subiu a marcação aos 19 minutos, e Breno desarmou Tárik. Bruno Mezenga recebeu e serviu Élvis. O meia bateu firme, mas não conseguiu tirar de César, que espalmou sem maiores problemas.

Se pelo chão encontrava dificuldades para chegar, o Londrina resolveu tentar pelo alto. Caprini cobrou escanteio, Rezende desviou na primeira trave, e Augusto por pouco não conseguiu completar na segunda.

Sem caprichoA parada técnica por conta do intenso calor em Goiânia deu um novo gás para o Goiás, que logo na volta promoveu uma blitz na área adversária. Dadá Belmonte recebeu pela esquerda e cruzou. Bruno Mezenga não alcançou, mas Dieguinho apareceu do outro lado. O atacante viu a chegada de Artur e inverteu o lance. O lateral bateu de primeira, mas pegou torto na bola.

Por sua vez, o Londrina só conseguiu chegar novamente com perigo pelo alto. Celsinho cobrou falta em direção à área do Esmeraldino. Lucas Costa e Alisson Safira fecharam na segunda trave, mas Apodi esticou o pé e tocou em escanteio, evitando a finalização.

Goiás volta melhor​Com a temperatura mais baixa, o Goiás voltou com todo o gás para a etapa final. Assim, o Esmeraldino criou mais nos 15 minutos iniciais do 2° tempo do que em toda a a primeira metade do duelo.

Aos 2 minutos, Apodi arrancou pela direita desde o meio de campo, calibrou e finalizou no canto esquerdo de César. O goleiro caiu bem e espalmou para escanteio. Já aos 9, o camisa 1 fechou o ângulo e evitou que Bruno Mezenga abrisse o marcador.

Polêmica e sustoO Goiás seguiu dominando a posse de bola e criando as principais jogadas da etapa final, enquanto o Londrina pouco conseguiu fazer. Aos 15 minutos, Apodi invadiu a área pela direita e foi derrubado por Luiz Henrique, que havia acabado de entrar. Apesar da reclamação, a arbitragem mandou o jogo seguir.

O lance seguiu, mas logo teve que ser parado. Ao cair, Apodi teve seu rosto pisado por Luiz Henrique, que não conseguiu evitar o pisão. O lateral foi atendido e teve que deixar o campo com um corte na pálpebra. Após isso, o Goiás chegou através de uma cobrança de falta de Élvis, que parou na defesa de César.

Equipes tentam, mas jogo termina igual​Os minutos finais foram os mais intensos do confronto. As duas equipes conseguiram criar oportunidades claras de balançar as redes adversárias. Pelo lado goiano, Everton Brito entrou na área pela direita e bateu cruzado. César fez a defesa segura. Mais tarde, Iago Mendonça recebeu lateral e girou para o gol. Luiz Henrique travou no momento certo.

Já pelo Tubarão, Luiz Henrique levou a bola pelo esquerdo ao fundo e tocou para o meio. Danilo emendou, mas mandou por cima da meta defendida por Tadeu. Depois disso, as chances de real perigo diminuíram e o placar ficou no 0 a 0 na Serrinha.

FICHA TÉCNICAGOIÁS 0 X 0 LONDRINALocal: Serrinha, em Goiânia-GOData/Horário: 17 de julho de 2021 (sábado), às 16hÁrbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Cartões amarelos: Heron, Iago Mendonça, Breno (Goiás), Alisson Safira, Matheus Bianqui, Jean Henrique, Lucas Costa (Londrina)

GOIÁS: Tadeu, Apodi (Ivan, aos 18'/2°T), David Duarte, Iago Mendonça e Artur; Breno (Daniel Oliveira, aos 29'/2°T), Rezende e Élvis; Dieguinho (Nicolas, aos 0'/2°T), Bruno Mezenga (Albano, aos 12'/2°T) e Dadá Belmonte (Everton Brito, aos 0'/2°T). Técnico: Pintado.