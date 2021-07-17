Debaixo de muito calor, Goiás e Londrina não saem do zero pela Série B

Com sol forte e muito calor em Goiânia na tarde deste sábado (17), Goiás e Londrina não conseguiram balançar as redes na Serrinha. Desse modo, com o empate em 0 a 0, o Esmeraldino fica na 4ª posição, mas pode sair do G-4 em caso de vitória do Operário. Em contrapartida, o Tubarão segue na lanterna da competição.
Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (20), pela 13ª rodada do Brasileirão Série B. Às 19h, o Goiás encara o Botafogo, fora de casa. Enquanto isso, no mesmo horário, o Londrina recebe o Confiança.
Tadeu duas vezesO pré-jogo não foi bom para o Londrina. Escalado para ser titular, o zagueiro Marcondes sentiu um incômodo no aquecimento e teve que ser substituído por Lucas Ramos antes do início da partida.
Com a bola rolando, as duas equipes se estudaram muito debaixo de muito sol em Goiânia. As principais chances nos 15 minutos iniciais saírem dos pés dos paranaenses, e em lances consecutivos. Marcelo Freitas arriscou de longe, e Tadeu deu rebote. Na sobra, Felipe mandou no canto, mas o goleiro novamente defendeu.
Goiás assusta, Londrina respondeAs duas equipes continuaram sem conseguir encontrar os espaços no campo de adversário. Contudo, o Goiás subiu a marcação aos 19 minutos, e Breno desarmou Tárik. Bruno Mezenga recebeu e serviu Élvis. O meia bateu firme, mas não conseguiu tirar de César, que espalmou sem maiores problemas.
Se pelo chão encontrava dificuldades para chegar, o Londrina resolveu tentar pelo alto. Caprini cobrou escanteio, Rezende desviou na primeira trave, e Augusto por pouco não conseguiu completar na segunda.
Sem caprichoA parada técnica por conta do intenso calor em Goiânia deu um novo gás para o Goiás, que logo na volta promoveu uma blitz na área adversária. Dadá Belmonte recebeu pela esquerda e cruzou. Bruno Mezenga não alcançou, mas Dieguinho apareceu do outro lado. O atacante viu a chegada de Artur e inverteu o lance. O lateral bateu de primeira, mas pegou torto na bola.
Por sua vez, o Londrina só conseguiu chegar novamente com perigo pelo alto. Celsinho cobrou falta em direção à área do Esmeraldino. Lucas Costa e Alisson Safira fecharam na segunda trave, mas Apodi esticou o pé e tocou em escanteio, evitando a finalização.
Goiás volta melhorCom a temperatura mais baixa, o Goiás voltou com todo o gás para a etapa final. Assim, o Esmeraldino criou mais nos 15 minutos iniciais do 2° tempo do que em toda a a primeira metade do duelo.
Aos 2 minutos, Apodi arrancou pela direita desde o meio de campo, calibrou e finalizou no canto esquerdo de César. O goleiro caiu bem e espalmou para escanteio. Já aos 9, o camisa 1 fechou o ângulo e evitou que Bruno Mezenga abrisse o marcador.
Polêmica e sustoO Goiás seguiu dominando a posse de bola e criando as principais jogadas da etapa final, enquanto o Londrina pouco conseguiu fazer. Aos 15 minutos, Apodi invadiu a área pela direita e foi derrubado por Luiz Henrique, que havia acabado de entrar. Apesar da reclamação, a arbitragem mandou o jogo seguir.
O lance seguiu, mas logo teve que ser parado. Ao cair, Apodi teve seu rosto pisado por Luiz Henrique, que não conseguiu evitar o pisão. O lateral foi atendido e teve que deixar o campo com um corte na pálpebra. Após isso, o Goiás chegou através de uma cobrança de falta de Élvis, que parou na defesa de César.
Equipes tentam, mas jogo termina igualOs minutos finais foram os mais intensos do confronto. As duas equipes conseguiram criar oportunidades claras de balançar as redes adversárias. Pelo lado goiano, Everton Brito entrou na área pela direita e bateu cruzado. César fez a defesa segura. Mais tarde, Iago Mendonça recebeu lateral e girou para o gol. Luiz Henrique travou no momento certo.
Já pelo Tubarão, Luiz Henrique levou a bola pelo esquerdo ao fundo e tocou para o meio. Danilo emendou, mas mandou por cima da meta defendida por Tadeu. Depois disso, as chances de real perigo diminuíram e o placar ficou no 0 a 0 na Serrinha.
FICHA TÉCNICAGOIÁS 0 X 0 LONDRINALocal: Serrinha, em Goiânia-GOData/Horário: 17 de julho de 2021 (sábado), às 16hÁrbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Cartões amarelos: Heron, Iago Mendonça, Breno (Goiás), Alisson Safira, Matheus Bianqui, Jean Henrique, Lucas Costa (Londrina)
GOIÁS: Tadeu, Apodi (Ivan, aos 18'/2°T), David Duarte, Iago Mendonça e Artur; Breno (Daniel Oliveira, aos 29'/2°T), Rezende e Élvis; Dieguinho (Nicolas, aos 0'/2°T), Bruno Mezenga (Albano, aos 12'/2°T) e Dadá Belmonte (Everton Brito, aos 0'/2°T). Técnico: Pintado.
LONDRINA: César, Matheus Bianqui, Lucas Costa, Augusto e Felipe (Luiz Henrique, aos 15'/2°T); Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho (Danilo, aos 29'/2°T); Caprini (Douglas Santos, aos 15'/2°T), Alisson Safira (Jean Henrique, aos 29'/2°T) e Tiago Orobó (Júnior Pirambu, aos 24'/2°T). Técnico: Márcio Fernandes.