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futebol

Dean Henderson exige titularidade no gol do Manchester United

Goleiro estava emprestado ao Sheffield e diz para técnico Solskjaer que deve ser titular ou vendido para ser titular em outra equipe e poder jogar Eurocopa em 2021...

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 13:04
Crédito: Henderson fez ótima temporada com a camisa do Sheffield United (Divulgação / Sheffield United
Dean Henderson, goleiro do Manchester United que esteve emprestado ao Sheffield United na última temporada, deu um ultimato ao técnico Solskjaer e disse que ou volta para ser titular do gol dos Red Devils ou prefere ser vendido, de acordo com o “The Sun”. O inglês, que planeja jogar a próxima Eurocopa, não quer disputar posição com o De Gea.
Um dos principais times que monitoram a situação de Henderson é o Chelsea, rival do Manchester United na briga por troféus na Inglaterra. No entanto, nenhuma definição foi tomada, uma vez que o clube inglês ainda não terminou a temporada e segue buscando o título da Liga Europa e o goleiro espanhol passa por um momento ruim na carreira.
Os torcedores do United já pedem que o arqueiro que voltou de empréstimo tenha chances como titular por conta do declínio de De Gea. Henderson tem contrato com o clube atual até 2022, mas seu futuro segue indefinido.

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