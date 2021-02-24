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Dean Henderson cogita saída do Manchester United, e Tottenham e Borussia Dortmund o monitoram

Após ser um dos principais nomes do Sheffield United na última temporada, goleiro esperava receber mais chances nos Red Devils, mas tem amargado a reserva de De Gea...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 15:14
Crédito: NAOMI BAKER / POOL / AFP
Insatisfeito com as poucas oportunidades que vem recebendo no Manchester United, o goleiro Dean Henderson cogita deixar os Diabos Vermelhos ao final da temporada, de acordo com a imprensa britânica. E caso o desejo realmente seja concluído, o arqueiro já vê clubes interessados em seu serviço.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações da emissora "Sky Sports", Tottenham e Borussia Dortmund já seguem de perto os passos do goleiro, que só permanecerá no Old Trafford caso receba mais chances. Torcedor declarado do Manchester United, Henderson disputa posição com De Gea.
Ainda segundo a publicação, o técnico José Mourinho, do Tottenham, gostaria de ter o goleiro nos Spurs, já que o francês Hugo Lloris, alvo do PSG, já está com idade avançada. O alto salário de Henderson, no entanto, é um empecilho. Atualmente, o arqueiro recebe 120 mil libras (R$ 916 mil) por semana.
+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!
Após fazer uma grande temporada pelo Sheffield United em 2019/20, Henderson foi reintegrado ao elenco do Manchester United. Em agosto, o clube renovou o contrato do atleta até junho de 2025.

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