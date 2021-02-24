Dean Henderson cogita saída do Manchester United, e Tottenham e Borussia Dortmund o monitoram

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Insatisfeito com as poucas oportunidades que vem recebendo no Manchester United, o goleiro Dean Henderson cogita deixar os Diabos Vermelhos ao final da temporada, de acordo com a imprensa britânica. E caso o desejo realmente seja concluído, o arqueiro já vê clubes interessados em seu serviço.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações da emissora "Sky Sports", Tottenham e Borussia Dortmund já seguem de perto os passos do goleiro, que só permanecerá no Old Trafford caso receba mais chances. Torcedor declarado do Manchester United, Henderson disputa posição com De Gea.

Ainda segundo a publicação, o técnico José Mourinho, do Tottenham, gostaria de ter o goleiro nos Spurs, já que o francês Hugo Lloris, alvo do PSG, já está com idade avançada. O alto salário de Henderson, no entanto, é um empecilho. Atualmente, o arqueiro recebe 120 mil libras (R$ 916 mil) por semana.

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