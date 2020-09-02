Dean Henderson cede camisa e Van de Beek utilizará o número 34 em homenagem a um amigo

O número da camisa de Donny Van de Beek foi revelado. O Manchester United oficializou que o meio-campista holandês utilizará o 34. Antes, esta numeração pertencia a Dean Henderson, que assinou um novo contrato com os Red Devils e acabou a cedendo para o novo contratado.

Van de Beek pediu o número 34 em homenagem ao ex-companheiro do Ajax, Abdelhak Nouri, que desmaiou e sofreu um ataque de arritmia cardíaca durante um jogo da pré-temporada em 2017 e ficou com sérios danos cerebrais permanentes, o que interrompeu sua curta carreira.

- Isso é uma coisa especial para mim pelo meu bom amigo Abdelhak Nouri. Talvez você conheça a história. Ele teve um ataque cardíaco e é um grande amigo meu, sou muito próxima de sua família, seu irmão é um dos meus melhores amigos, e converso muito com eles. Então decidi colocar seu número antigo na minha camisa. Quero ter boas lembranças com este número - disse.