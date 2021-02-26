De volta! São Paulo anuncia o retorno da rede 'véu de noiva' no Morumbi

Nesta sexta-feira (26), o São Paulo publicou, em suas redes sociais, uma notícia que alegrou parte dos torcedores: as redes do Morumbi voltarão a seguir o molde 'véu de noiva'. No vídeo da divulgação, funcionários aparecem nos gramados do estádio trocando as armações de um dos gols para adaptar ao novo formato. O anúncio foi postado um dia depois da última partida do Tricolor na temporada, contra o Flamengo, na última quinta-feira (25), no Morumbi. Na ocasião, as redes ainda estavam no estilo retangular.
O São Paulo volta ao Morumbi no próximo domingo (28), às 19h, para enfrentar o Botafogo-SP, em partida válida pela primeira rodada do Paulistão, que marca o início da nova temporada para a equipe.
A rede 'véu de noiva' foi comemorada por muitos torcedores pela sua simbologia e tradição em relação ao Morumbi.