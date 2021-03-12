'De volta pra casa'! Joel Carli mostra animação com o Botafogo: 'Trabalhar forte para reerguê-lo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O dia foi de novidade no Botafogo, mas de uma pessoa que não tem um rosto tão estranho no dia a dia do clube. Joel Carli foi confirmado como reforço para a temporada nesta sexta-feira e retornou ao Glorioso, assinando um contrato válido por duas temporadas.

No Estádio Nilton Santos, o argentino passou a caneta no papel e reencontrou funcionários e antigos companheiros de equipe, com uma recepção calorosa por parte dos novos/antigos parceiros de rotina. Nas redes sociais, o zagueiro comemorou o acerto com o Alvinegro.

- Muito feliz em voltar para o clube que respeito tanto e vivi momentos especiais com dedicação, profissionalismo e comprometimento. Mais motivado do que nunca e juntos vamos trabalhar forte para reerguê-lo. De volta pra casa.. - escreveu, no Instagram.