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'De volta pra casa'! Joel Carli mostra animação com o Botafogo: 'Trabalhar forte para reerguê-lo'

Zagueiro destaca felicidade em retornar ao clube de General Severiano e afirma que vai buscar recolocar o Alvinegro no caminho de glórias...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 20:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O dia foi de novidade no Botafogo, mas de uma pessoa que não tem um rosto tão estranho no dia a dia do clube. Joel Carli foi confirmado como reforço para a temporada nesta sexta-feira e retornou ao Glorioso, assinando um contrato válido por duas temporadas.
No Estádio Nilton Santos, o argentino passou a caneta no papel e reencontrou funcionários e antigos companheiros de equipe, com uma recepção calorosa por parte dos novos/antigos parceiros de rotina. Nas redes sociais, o zagueiro comemorou o acerto com o Alvinegro.
- Muito feliz em voltar para o clube que respeito tanto e vivi momentos especiais com dedicação, profissionalismo e comprometimento. Mais motivado do que nunca e juntos vamos trabalhar forte para reerguê-lo. De volta pra casa.. - escreveu, no Instagram.
Joel Carli ainda não está regularizado no BID da CBF e, por isto, não poderá entrar em campo diante do Bangu, neste sábado, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.

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