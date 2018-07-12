De volta, David Dener faz planos para se aposentar na Desportiva

Com seu nome marcado na torcida grená, David Dener pretende se aposentar na Desportiva, clube na qual onde mais se identificou em sua carreira. De volta à equipe de Jardim América, o atacante de 31 anos, não esconde o seu desejo de pendurar as chuteiras na Locomotiva.

Esta é a quarta passagem de David Dener pela Desportiva Crédito: Desportiva/Divulgação

Essa é a quarta passagem do centroavante pela equipe grená. Na sua primeira passagem, em 2008, conquistou o título da Copa ES, diante do rival Rio Branco, inclusive, marcando gol na final.

Conquistei dois títulos aqui no clube (2008 e 2013), feliz por estar em uma equipe, que todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme. Nunca vou deixar de ter um carinho pela Desportiva, tenho um imenso prazer de falar que vou me aposentar aqui. É um clube que eu amo que sou apaixonado e espero poder conquistar mais um título da Copa Espírito Santo aqui, disse David Dener.

Em 2013, na conquista do Campeonato Capixaba, o atacante foi o artilheiro do campeonato, com incríveis 16 gols marcados na competição e se tornando um dos maiores artilheiros do país daquele ano.

Para David Dener, a esperança é de fazer um bom campeonato e conquistar mais uma taça para Desportiva. Expectativa boa de fazer um bom campeonato, de poder fazer o que fiz no passado aqui, está apto a fazer o que eu sempre fiz que é gol. Estou motivado, estou bem fisicamente e espero fazer o que fiz no passado, que é ajudar a Desportiva, finalizou o atacante.