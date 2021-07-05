De volta aos treinos após isolamento, Crespo fala sobre período afastado: 'Senti muita falta do dia a dia'

Crédito: Reprodução/ Instagram @hernancrespo

O treinador Hernán Crespo voltou a frequentar o CT da Barra Funda nesta segunda-feira (5), dia de seu aniversário, após cumprir período de isolamento devido à Covid-19. Recuperado, o aniversariante do dia usou seu Instagram para celebrar seu 'presente de aniversário': poder voltar a trabalhar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Crespo foi diagnosticado com Covid-19 há pouco mais de uma semana, no dia 26 de junho. Desde então, o treinador não participou dos treinos e ficou de fora das partidas contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino.

De volta no dia de seu aniversário, o treinador tem uma missão bem difícil pela frente, com o time vivendo um momento péssimo no Brasileirão após as primeiras nove rodadas. Pela manhã, o argentino se reuniu com a diretoria para falar sobre a fase do clube e os próximos passos.

Em seu Instagram, entretanto, o treinador festejou bastante sua volta, afirmando que passou o dia de seu aniversário da 'melhor maneira'.

- Foram vários jogos e muitas sessões de treino em que não pude estar com os jogadores por causa da Covid. Senti muita falta do dia a dia com eles e todas as pessoas do clube. Estou feliz por retomar minhas atividades cotidianas no clube, com a equipe e os jogadores, celebrando meu aniversário da melhor maneira, trabalhando. Obrigado a todos pelas mensagens, pelas saudações e por tanto carinho - publicou o argentino.Recuperado da Covid-19, o treinador deve voltar a comandar a equipe já na próxima partida, contra o Internacional, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (7), pela décima rodada do Brasileirão.