De volta ao time titular, Yago fala sobre disputa por posição no ataque do CSA

Crédito: Atleta tem oito jogos na temporada pelo Azulão (Divulgação/CSA

Depois de dois jogos começando no banco de reservas, o atacante Yago voltou a conquistar uma vaga no time titular do CSA na vitória por 2 a 0 sobre o Operário, no último sábado (17). O compromisso válido pela 12ª Rodada da Série B marcou também o primeiro triunfo da equipe alagoana sob o comando do técnico Ney Franco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando na acirrada disputa por uma vaga entre os titulares, Yago confessa que espera ter deixado uma boa impressão para o treinador:

- Foi muito importante termos conseguido essa vitória, ainda mais fora de casa e contra um time que está na parte de cima da tabela. Fizemos um jogo muito bom para as circunstâncias, criamos oportunidades e fomos eficientes. Vamos continuar nessa pegada para tentar uma recuperação e chegar perto do G4.

- A disputa é sadia, como tem que ser. Todo mundo está dando o seu melhor para ajudar o clube e o time. Tive uma sequência boa como titular assim que cheguei e agora estou trabalhando forte para voltar a ter esse espaço. Mas a gente sabe que ninguém tem vaga garantida no time. Temos que mostrar serviço no dia a dia e nos jogos - acrescentou o avante.