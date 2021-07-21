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futebol

De volta ao time titular, Yago fala sobre disputa por posição no ataque do CSA

Jogador revela desejo de ter deixado 'boa impressão' para Ney Franco por estar ciente da alta competitividade no setor...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 16:02

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 16:02

Crédito: Atleta tem oito jogos na temporada pelo Azulão (Divulgação/CSA
Depois de dois jogos começando no banco de reservas, o atacante Yago voltou a conquistar uma vaga no time titular do CSA na vitória por 2 a 0 sobre o Operário, no último sábado (17). O compromisso válido pela 12ª Rodada da Série B marcou também o primeiro triunfo da equipe alagoana sob o comando do técnico Ney Franco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando na acirrada disputa por uma vaga entre os titulares, Yago confessa que espera ter deixado uma boa impressão para o treinador:
- Foi muito importante termos conseguido essa vitória, ainda mais fora de casa e contra um time que está na parte de cima da tabela. Fizemos um jogo muito bom para as circunstâncias, criamos oportunidades e fomos eficientes. Vamos continuar nessa pegada para tentar uma recuperação e chegar perto do G4.
- A disputa é sadia, como tem que ser. Todo mundo está dando o seu melhor para ajudar o clube e o time. Tive uma sequência boa como titular assim que cheguei e agora estou trabalhando forte para voltar a ter esse espaço. Mas a gente sabe que ninguém tem vaga garantida no time. Temos que mostrar serviço no dia a dia e nos jogos - acrescentou o avante.
Nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o time alagoano volta a campo na segunda divisão do futebol nacional recebendo a equipe do Vasco no Rei Pelé.

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