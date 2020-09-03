De volta ao time titular, Claudinho é elogiado por Marcinho

Crédito: Divulgação/Bragantino

O meia Claudinho foi destaque do Bragantino no empate com o Athletico. Depois de amargar o banco de reservas com Felipe Conceição, o atleta ganhou um voto de confiança do auxiliar Marcinho.Na coletiva, o meia ganhou elogios do comandante da noite, que revelou uma conversa pré-jogo na Arena da Baixada.

‘O Claudinho é criativo, é diferente. Ele tem a liberdade de se movimentar dentro de campo. O que pedi foi que ele atacasse a linha, usasse toda a oportunidade que ele tem. Só jogador diferente pode fazer o que ele fez’, declarou Marcinho.