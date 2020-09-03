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futebol

De volta ao time titular, Claudinho é elogiado por Marcinho

Meia-armador foi o grande nome do Massa Bruta e anotou o gol de empate na Arena da Baixada...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 16:13
Crédito: Divulgação/Bragantino
O meia Claudinho foi destaque do Bragantino no empate com o Athletico. Depois de amargar o banco de reservas com Felipe Conceição, o atleta ganhou um voto de confiança do auxiliar Marcinho.Na coletiva, o meia ganhou elogios do comandante da noite, que revelou uma conversa pré-jogo na Arena da Baixada.
‘O Claudinho é criativo, é diferente. Ele tem a liberdade de se movimentar dentro de campo. O que pedi foi que ele atacasse a linha, usasse toda a oportunidade que ele tem. Só jogador diferente pode fazer o que ele fez’, declarou Marcinho.
No próximo domingo, Claudinho terá mais uma oportunidade de mostrar o seu valor. O rival será o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid.

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