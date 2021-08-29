AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta ao time, Douglas Tanque garante vitória do Paços de Ferreira no Português
futebol

De volta ao time, Douglas Tanque garante vitória do Paços de Ferreira no Português

Maior artilheiro da história do clube, atacante faz o gol único na vitória sobre o Portimonense e é eleito 'Homem do Jogo'
...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 19:42
Crédito: Divulgação
A semana não foi fácil para o Paços de Ferreira, com a eliminação para o Tottenham na Conference League, nova competição criada pela UEFA, novidade na temporada. Mas, neste domingo (29/08), buscando a reabilitação, e até ouvindo um pedido de seu torcedor, os Castores tiveram de volta ao time titular o maior artilheiro da história do clube. E, de seus pés, nasceu o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Portimonense, pela quarta rodada da Primeira Liga.
Veja a tabela do PortuguêsO nome já é bem conhecido da torcida do Paços: Douglas Tanque. O atacante brasileiro, ex-Guarani e Corinthians, iniciou entre os 11 na temporada 2021/2022 pela primeira vez e queria muito deixar a sua marca. Já aos 46 minutos do primeiro tempo, livrou-se de dois marcadores dentro da grande área e soltou a bomba característica de pé esquerdo, para alegria dos poucos torcedores do Paços que se fizeram presentes ao Estádio Municipal de Portimão. Foi seu 38º gol pelo Paços.
- O que mais quero é jogar, ajudar meu time e dar alegrias à torcida, que me trata com muito carinho desde que cheguei. Sempre preferi responder com gols e dedicação. Procuro ser profissional ao extremo e me entrego 100% todos os dias para poder estar bem em momentos como esse. O Portimonense é um time forte e sabíamos que seria bem difícil vencer na casa deles. Temos que comemorar muito essa vitória - disse Douglas Tanque, eleito o 'Homem do Jogo'.
Com o resultado, o time se reabilita também no Campeonato Português. Depois da vitória de 2 a 0 sobre o Famalicão na estreia, o Paços perdeu para Boavista (0x3) e Estoril (1x3). Agora, sobe para o oitavo lugar, com 6 pontos, empatado com o próprio Portimonense e o Gil Vicente. A equipe só volta a campo no dia 12 de setembro, quando receberá o Braga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi
Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi; vídeo
Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados