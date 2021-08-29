De volta ao time, Douglas Tanque garante vitória do Paços de Ferreira no Português

Crédito: Divulgação

A semana não foi fácil para o Paços de Ferreira, com a eliminação para o Tottenham na Conference League, nova competição criada pela UEFA, novidade na temporada. Mas, neste domingo (29/08), buscando a reabilitação, e até ouvindo um pedido de seu torcedor, os Castores tiveram de volta ao time titular o maior artilheiro da história do clube. E, de seus pés, nasceu o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Portimonense, pela quarta rodada da Primeira Liga.

Veja a tabela do PortuguêsO nome já é bem conhecido da torcida do Paços: Douglas Tanque. O atacante brasileiro, ex-Guarani e Corinthians, iniciou entre os 11 na temporada 2021/2022 pela primeira vez e queria muito deixar a sua marca. Já aos 46 minutos do primeiro tempo, livrou-se de dois marcadores dentro da grande área e soltou a bomba característica de pé esquerdo, para alegria dos poucos torcedores do Paços que se fizeram presentes ao Estádio Municipal de Portimão. Foi seu 38º gol pelo Paços.

- O que mais quero é jogar, ajudar meu time e dar alegrias à torcida, que me trata com muito carinho desde que cheguei. Sempre preferi responder com gols e dedicação. Procuro ser profissional ao extremo e me entrego 100% todos os dias para poder estar bem em momentos como esse. O Portimonense é um time forte e sabíamos que seria bem difícil vencer na casa deles. Temos que comemorar muito essa vitória - disse Douglas Tanque, eleito o 'Homem do Jogo'.