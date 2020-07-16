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futebol

De volta ao Santo André, Wesley Pereira projeta retorno do Paulistão

Meia de 21 anos estava emprestado ao Costa Rica-MS no início da temporada e irá disputar reta final do estadual pelo Ramalhão, buscando vaga na equipe líder da competição
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LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:14

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:14

Crédito: Divulgação/EC Santo André
O Santo André ganhou o reforço de um velho conhecido para a retomada do Paulistão no próximo dia 22 de julho. Emprestado ao Costa Rica-MS no começo da temporada, o meia Wesley Pereira voltou ao Ramalhão após o fim do empréstimo com a equipe sul-mato-grossense e irá disputar a reta final do estadual.
Com o retorno ao Santo André, o jovem de 21 anos está em busca de uma vaga na equipe comandada pelo técnico Paulo Roberto. – Estou bem tranquilo e com a cabeça muito boa nesse meu retorno ao Santo André. A ida ao Costa Rica me ajudou bastante, apesar de ter sido um intervalo muito curto por conta da pandemia. Mas pelo fato de já conhecer o grupo e o professor Paulo Roberto, isso ajudou na minha readaptação no clube. Além do mais, tenho trabalhado firme nos treinamentos e esperando minha oportunidade aparecer – disse o meia Wesley Pereira.
Revelado pelas categorias de base do Santo André, Pereira está ansioso para a volta do Campeonato Paulista. O meia fala como tem sido os treinamentos em Vargem e da expectativa para o duelo contra o Santos. Em caso de resultado positivo diante do Peixe, o Ramalhão pode garantir antecipadamente uma vaga para as quartas de final do estadual. – Nos primeiros treinamentos o corpo sentiu, o que é natural e esperado tanto por nós quanto pela comissão, mas com o passar dos dias a gente tem evoluído gradativamente para esse jogo diante do Santos. Uma vitória de um dos lados já garante classificação às quartas de final, então certamente vai ser uma partida muito difícil, porém muito bom de se jogar e creio de se assistir também – afirmou.
Na volta do Paulistão, o Santo André visita o Santos, no próximo dia 22 de julho, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Ramalhão lidera o Grupo B e a classificação geral, com 19 pontos, enquanto o Peixe é líder do Grupo A, com 15 pontos ganhos.

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