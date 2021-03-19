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futebol

De volta ao Grêmio, Felipe Albuquerque exalta elenco

Jogador que esteve por empréstimo atuando no Brasil de Pelotas enxerga 'disputa sadia' por posição na lateral-direita do Tricolor...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:24

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 10:24
Crédito: Lateral-direito tem quatro partidas na equipe profissional do Tricolor (Lucas Uebel/Grêmio
Com grandes revelações no período recente vindas das categorias de base, o Grêmio conta com mais uma promessa chegando no elenco profissional nesta temporada. >Quais são #os confrontos da última fase antes dos grupos na Libertadores?Após ser emprestado para disputar a Série B pelo Brasil de Pelotas e se destacar, Felipe Albuquerque voltou ao tricolor a pedido do próprio clube.Pelo Brasil de Pelotas, Felipe disputou 24 jogos (sendo 19 como titular) e somou 1645 minutos em campo.
Para o lateral-direito, foi a oportunidade de ganhar experiência onde ele enxerga que a evolução foi positiva mesmo pensando em sua ainda curta carreira.
- Para mim, foi uma experiência muito boa ter ido ao Brasil de Pelotas e ter a oportunidade de jogar uma Série B. Pude evoluir muito, como jogador e como pessoa também, ganhei minutagem. Hoje me considero um atleta diferente do que quando saí para ser emprestado, então acredito que foi muito positivo para mim - comentou.
Em sua posição, Felipe disputa posição com o experiente Victor Ferraz e outro nome mais jovem, Vanderson. Para o atleta de 21 anos, a competição entre os atletas só faz bem para o clube e enxerga a concorrência como algo saudável no elenco.
Além disso, ele fez questão de exaltar a força do Tricolor para a atual temporada além da sua busca natural para conseguir um espaço no time titular:
- Vejo uma disputa muito sadia. Nós temos um elenco muito forte, com jogadores de alto nível em todas as posições e na lateral-direita não é diferente, são jogadores muito bons e acho que isso só tem a nos ajudar, porque é uma disputa saudável. Temos tudo para brigar para alcançar nossos objetivos na temporada e vou trabalhar muito para buscar meu espaço no elenco. Fico feliz de ter retornado e espero ajudar a equipe em campo.

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