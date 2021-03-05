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De volta ao Desportivo Brasil, Diego Landis faz análise para o início da Série A3

O zagueiro estava emprestado ao Porto-B, de Portugal, até o final da temporada 2020...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 12:41

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 12:41
Crédito: Divulgação/Desportivo Brasil
Diego Landis está de volta a Desportivo Brasil, onde tem contrato até junho de 2021. Após seu retorno ao time da cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, o ex-Porto B fala sobre estreia da série A3 do Campeonato Paulista, que começa no próximo sábado (06), e aponta os pontos positivos e negativos da equipe na competição.- O Campeonato Paulista tem uma visibilidade muito grande, independente da divisão, e isso já motiva qualquer jogador. Aqui temos um time jovem, com alguns atletas mais experientes, e isso pode ter vantagens e desvantagens para esse divisão. Porém, temos um elenco com muita qualidade, capaz de se impor contra qualquer adversário - comenta o zagueiro do dragão.A estreia do Desportivo Brasil é no sábado (6) diante do Batatais, no Ernesto Rocco, e para Landis, inicar a competição com uma vitória traz mais confiança.
- O Batatais vem de uma boa campanha na A3 da temporada anterior, e é provável que venha com bastante confiança, e nós entraremos para vencer, afinal, esse é o propósito de qualquer time em uma competição, vencer, estar no topo da tabela, se classificar e garantir um acesso. É destaque para o time e seus jogadores - garante.
A experiência do defensor no futebol europeu pode ajudar o dragão dentro das quatro linhas.
- Cada time e/ou treinador tem seu estilo de jogo, nunca será igual, mas tudo que aprendemos por onde passamos pode auxiliar dentro de campo, principalmente as tomadas de decisões - finaliza.

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