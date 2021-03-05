De volta ao Desportivo Brasil, Diego Landis faz análise para o início da Série A3

Diego Landis está de volta a Desportivo Brasil, onde tem contrato até junho de 2021. Após seu retorno ao time da cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, o ex-Porto B fala sobre estreia da série A3 do Campeonato Paulista, que começa no próximo sábado (06), e aponta os pontos positivos e negativos da equipe na competição.- O Campeonato Paulista tem uma visibilidade muito grande, independente da divisão, e isso já motiva qualquer jogador. Aqui temos um time jovem, com alguns atletas mais experientes, e isso pode ter vantagens e desvantagens para esse divisão. Porém, temos um elenco com muita qualidade, capaz de se impor contra qualquer adversário - comenta o zagueiro do dragão.A estreia do Desportivo Brasil é no sábado (6) diante do Batatais, no Ernesto Rocco, e para Landis, inicar a competição com uma vitória traz mais confiança.