Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta ao Brasil, Agenor valoriza oportunidade fora do país e projeta sequência da temporada
futebol

De volta ao Brasil, Agenor valoriza oportunidade fora do país e projeta sequência da temporada

Goleiro, 32 anos, tem mantido uma intensa rotina de treinos na cidade de Criciúma (SC), onde vive com a família. Ele espera definir o seu futuro em breve e revela as expectativas 
...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 12:25
Contratado em 2021 pelo SC Sagamihara, do Japão, Agenor viveu a sua primeira experiência fora do Brasil. Após encerrar o vínculo com a equipe asiática, o goleiro valoriza a oportunidade.- Foi uma experiência bacana, que agregou muito na minha carreira. Agradeço ao Sagamihara pela oportunidade. Atuar fora do Brasil era algo que eu via com bons olhos, e busquei aproveitar da melhor forma - ressaltou o arqueiro.
+ Shakhtar Donetsk comunica transferência de Maycon por empréstimo para o Corinthians
De volta ao Brasil, Agenor tem mantido uma intensa rotina de treinos na cidade de Criciúma (SC), onde vive com a família. O goleiro espera definir o seu futuro em breve, e revela as expectativas para a sequência do ano.
- Estou motivado em fazer uma grande temporada, por isso tenho trabalhado bastante. Sigo realizando treinos diários para estar em plenas condições quando a próxima oportunidade aparecer. Agora é o momento de avaliar o melhor projeto com os meus representantes. Acredito que em breve teremos uma definição - concluiu.
+ Sorteio da Copa do Mundo: saiba os potes de cada seleção e onde assistir
Aos 32 anos, Agenor acumula passagens por clubes como Juventude, Internacional, Joinville, Sport, Guarani e Fluminense. O goleiro também defendeu as cores do Criciúma, sua última equipe no futebol brasileiro antes de rumar ao Japão.
Crédito: AgenorteveumapassagempeloSCSagamihara,doJapão,eesperadefinirfuturo(YumikoShinoda/SCSagamihara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que explica derrota histórica de Lula no Senado (e qual recado envia ao STF)
Prosperidade vence Brasil de Farroupilha na Copa do Brasil Feminina 2026
Prosperidade elimina Brasil de Farroupilha nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Feminina
Primavera-MT x Rio Branco, pela Copa Verde
Rio Branco empata, conta com combinação de resultado e avança na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados