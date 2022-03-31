De volta ao Brasil, Agenor valoriza oportunidade fora do país e projeta sequência da temporada

Contratado em 2021 pelo SC Sagamihara, do Japão, Agenor viveu a sua primeira experiência fora do Brasil. Após encerrar o vínculo com a equipe asiática, o goleiro valoriza a oportunidade.- Foi uma experiência bacana, que agregou muito na minha carreira. Agradeço ao Sagamihara pela oportunidade. Atuar fora do Brasil era algo que eu via com bons olhos, e busquei aproveitar da melhor forma - ressaltou o arqueiro.

+ Shakhtar Donetsk comunica transferência de Maycon por empréstimo para o Corinthians

De volta ao Brasil, Agenor tem mantido uma intensa rotina de treinos na cidade de Criciúma (SC), onde vive com a família. O goleiro espera definir o seu futuro em breve, e revela as expectativas para a sequência do ano.

- Estou motivado em fazer uma grande temporada, por isso tenho trabalhado bastante. Sigo realizando treinos diários para estar em plenas condições quando a próxima oportunidade aparecer. Agora é o momento de avaliar o melhor projeto com os meus representantes. Acredito que em breve teremos uma definição - concluiu.

+ Sorteio da Copa do Mundo: saiba os potes de cada seleção e onde assistir

Aos 32 anos, Agenor acumula passagens por clubes como Juventude, Internacional, Joinville, Sport, Guarani e Fluminense. O goleiro também defendeu as cores do Criciúma, sua última equipe no futebol brasileiro antes de rumar ao Japão.