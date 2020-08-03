De volta ao Avaí, Geninho sonha com a briga pelo acesso

Crédito: Magalhães Jr./Photopress/Lancepress!

Eliminado do Campeonato Catarinense, a diretoria do Avaí resolveu mexer nos bastidores e chacoalhar o elenco. Sobrou para Rodrigo Santana, que perdeu o cargo e viu o experiente Geninho assumir o comando técnico do time.Contente por retornar a Ressacada, o treinador não escondeu a sua felicidade e projeta a briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

‘Volto para um lugar que eu conheço, que gosto, um clube onde tive alegrias e com outro desafio. O desafio de tentar levar o Avaí pela terceira vez à Série A do Brasileiro. Todos sabem o relacionamento que tenho com o presidente do Avaí, foi quem me levou a primeira vez, convivemos todos nesse período, duas passagens, dois acessos, ano retrasado quebrando um tabu, conseguindo o estadual. Temos um relacionamento muito bom e sempre foi muito fácil os acertos com o Battistotti’, declarou o comandante à CBN/Diário.

‘O presidente me ligou fazendo o convite. Me pegou de surpresa, esperava ficar mais um tempo sem trabalhar. Pedi a ele um tempo, fui conversar com a família. Alguns prós e outros contras, mas os prós foram maiores que os contras e liguei para ele no final da tarde e disse que vou encarar o desafio para voltarmos mais uma vez à Série A’.

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