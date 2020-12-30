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De volta ao América-RJ, lateral Christianno busca classificação no Campeonato Carioca: 'Estou em casa'

Defensor, com passagem pelo Vasco, é reforço do Mecão para a competição estadual
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LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 16:59

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:59

Crédito: Divulgação/América
O América-RJ segue se reforçando para a fase preliminar do Campeonato Carioca de 2021. O lateral esquerdo Christianno, de 29 anos, chega para ajudar o clube em busca da classificação para a próxima fase do estadual.
O jogador já havia atuado pela equipe em 2020, também durante a preliminar do Carioca. Na ocasião, o lateral participou de 7 partidas, marcando um gol pelo América, mas acabou sendo transferido para o Botafogo-PB antes do fim da competição.
O América, por sua vez, acabou não se classificando para a fase principal do estadual, mas se manteve na preliminar sem precisar jogar a segunda divisão.
- No ano passado apareceu esta oportunidade de jogar a Série C pelo Botafogo-PB e eu acabei não conseguindo concluir esse ciclo no América-RJ. Mas para o próximo ano a gente está montando um elenco muito bom, misturando jovens talentos com jogadores experientes, e estamos com a expectativa de nos classificarmos para a fase principal do Carioca - destacou.
Christianno chega ao clube com vasta experiência no futebol do Rio de Janeiro. Além do América, o lateral acumula passagens por Vasco, Flamengo, Bangu e Boavista.
- É onde eu nasci, estou em casa. Fico feliz de retornar ao Rio de Janeiro e agora quero ajudar o América a voltar para a primeira divisão - completou.
O primeiro desafio do América na fase preliminar acontece dia 16 de janeiro, contra o Sampaio Correa, no Giulite Coutinho.

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