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De volta? Aloísio 'Boi Bandido' revela desejo de jogar no São Paulo

Em entrevista à NSC TV, atacante, que teve grande passagem pelo clube do Morumbi, disse que aceitaria proposta do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 16:00

Publicado em 24 de Março de 2022 às 16:00

O atacante Aloísio 'Boi Bandido', afirmou que, se recebesse uma oferta para atuar novamente no São Paulo aceitaria. A declaração foi dada em entrevista à 'NSC TV'. - Fui muito feliz lá, fiz 22 gols, tive meu nome gritado por 65 mil pessoas no Morumbi. Chego a arrepiar só de lembrar. Até por isso sempre demonstrei carinho pelo clube. No momento, se eu tivesse uma proposta do São Paulo, com toda certeza eu aceitaria - disse o jogador de 33 anos.
Aloísio rescindiu com o Guangzhou Evergrande, da China, e está sem clube no momento. Ele deve definir o seu futuro nos próximos dias. O 'Boi Bandido' jogou no São Paulo em 2013, quando marcou 22 gols com a camisa tricolor e dividiu a artilharia com Luís Fabiano.Vale ressaltar que no começo do ano passado, ele respondeu a um comentário de um torcedor são-paulino em uma rede social, afirmando que a 'próxima meta' era jogar no São Paulo.
Segundo apurado pelo LANCE!, não há até o momento negociações do São Paulo para a volta de Aloísio ao clube. O jogador segue livre no mercado.
Crédito: Aloisio,BoiBandido,falouqueaceitariapropostadoSãoPaulo,casotenhaoferta (Foto:NELSONALMEIDA

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