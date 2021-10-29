De volta à Líbia, Matheus Henrique revela felicidade por voltar ao país em que é ídolo: ‘Me sinto em casa’

Crédito: Divulgação/ assessoria pessoal

O atacante brasileiro Matheus Henrique vai para mais uma temporada no país em que é ídolo, na Líbia. Dessa vez num novo clube, o Al-Madina SC. Por sinal, é um dos grandes clubes do país e candidato ao título do campeonato nacional. O artilheiro, que acumula gols por onde passou, fechou com a equipe e pretende novamente se destacar no futebol líbio.Vale lembrar, que nos últimos anos, o amazonense teve belíssimas passagens pelo Asswehly Sport Club. No clube, Matheus se tornou artilheiro, referência da equipe e um dos grandes nomes do futebol na Líbia. Totalmente adaptado à cultura do país e consolidado no Futebol Líbio, o atacante foi sondado para se naturalizar e jogar pela seleção. Já no Brasil, o atleta foi revelado pelo Tarumã, do Amazonas. Além disso, teve passagens por Nacional, Bahia e Figueirense.

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Em entrevista, Matheus falou sobre a volta à Líbia, um país em que o brasileiro se tornou ídolo.

- É sempre gratificante voltar para a Líbia. Me sinto em casa, sou muito bem acolhido por todo o povo e torcedores. Tive propostas de clubes do Brasil, na Árabia Saudita e entre os outros países. Mas decidi junto aos meus empresários jogar no clube da capital da Líbia. Um clube tradicional e que possui um ótimo projeto - disse o atacante brasileiro.

O atacante também comentou sobre a expectativa para o início da temporada em um seu novo clube no futebol líbio.

- A expectativa é a melhor possível. Todo início de temporada a gente planeja milhares de metas e objetivos. Tenho certeza que com muito trabalho vamos alcançar. Tenho feito uma ótima pré-temporada já visando o início da competição. Quero buscar a artilharia do campeonato - falou Matheus.

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Matheus Henrique se destacou no futebol líbio e já recebeu sondagens de uma possível naturalização para poder atuar pela seleção da Líbia. O jogador brasileiro falou sobre as especulações.

- Penso muito nisso. As especulações estão bem fortes e esse foi um dos motivos para o meu retorno à Líbia - explicou o jogador.