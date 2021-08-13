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De volta à elite inglesa após 74 anos, Brentford bate o Arsenal na estreia da Premier League 2021/2022

Com gols marcados por Sergi Canós e Christian Norgaard, Brentford vence o Arsenal em sua volta à Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 17:54

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:54

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Após ficar de fora da primeira divisão inglesa por 74 anos, o Brentford conseguiu a sua vaga na Premier League 2021/2022, e estreou na competição com um grande resultado. Com gols marcados por Canós e Norgaard, o Brentford bateu o Arsenal por 2 a 0.
Veja a tabela do InglêsABRIU O PLACARNa primeira etapa do confronto desta sexta-feira, a grande surpresa atingiu o Community Stadium. O Brentford atacava o Arsenal, e conseguiu espaço para, aos 22 minutos de jogo, marcar com Sergi Canós após assistência de Ethan Pinnock.
ARSENAL POUCO FAZAtrás do placar, o Arsenal não fez o suficiente para conseguiu deixar tudo igual no placar. Mesmo tendo a posse de bola (63% contra 37% do Brentford na primeira etapa), o Gunners não souberam valorizar o ataque, e perderam muitas chances.
GOL POLÊMICO​Já no segundo tempo, o jogo parelho manteve-se no Community Stadium, deixando o futuro do placar aberto para ambos os times. Com 28 minutos da parte final do confronto, uma cobrança de escanteio encontrou Christian Norgaard para ampliar o placar a favor do Brentford. A polêmica da vez ficou ficou em um possível bloqueio do goleiro Leno, mas a arbitragem nada fez.
PRESSÃODois gols atrás do placar, o Arsenal viu, na segunda etapa, que precisava partir para o ataque com o objetivo de, pelo menos, empatar a partida. A equipe dos Gunners atacou o Brentford mas, novamente, perdeu todas as suas oportunidades.
SEQUÊNCIAO Brentford enfrenta o Crystal Palace às 11h (de Brasília) do próximo sábado, dia 21. O Arsenal, por sua vez, enfrenta o Chelsea em derby às 12:30h (de Brasília) do próximo domingo, dia 22. As duas partidas são válidas pela Premier League.

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