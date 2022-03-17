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futebol

De virada! Vitória vence Bahia de Feira e garante vaga na próxima fase do Baiano

Com derrotas de Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus, o Rubro-negro avança às semifinais...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 21:15

Publicado em 16 de Março de 2022 às 21:15

Na noite desta quarta-feira (16), o Vitória venceu, por 2 a 1, o Bahia de Feira. Jogando no Estádio do Barradão, as equipes se enfrentaram pela 9ª rodada e última da fase de grupos do Campeonato Baiano. Com o triunfo, o Rubro-negro entrou no G-4 e conseguiu a classificação para a próxima etapa do torneio.LÁ E CÁ!
O jogo começou bastante pegado, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. O Vitória conseguiu criar mais nas primeiras jogadas, mas nada de gols. Aos 9, Dinei aproveitou passe de Alemão e marcou. No entanto, a arbitragem marcou impedimento. Sem pressão, o Bahia de Feira apenas trocava passes, enquanto se mantiveram bem fechados, evitando investidas dos adversários. O Rubro-negro teve mais chances. Aos 27, Vicente arriscou de fora da área, tirando tinta da trave.
Com as falhas do mandante, os visitantes abriram o placar aos 33. Wellisson cobrou escanteio, e Eduardo sobe mais que todo mundo, mandando para o fundo das redes. Quatro minutos depois, Alex Cazumba quase ampliou. No final da etapa, o Vitória conseguiu o empate. Aos 42, Jadson cruzou pela direita, Dinei errou a cabeçada. No entanto, ajeitou para Alisson Cassiano, que mandou uma bomba para o fundo das redes.
PRESSÃO!
O Vitória entrou em campo em busca do gol da virada. E não demorou muito para conseguir. Aos 5, Dinei mandou para Eduardo, que pegou de primeira e mandou no cantinho, anotando uma pintura. O Bahia de Feira não teve muito espaço para conseguir controlar o jogo e pressionar os donos da casa. No entanto, o Vitória apertou ainda mais a marcação e não deu espaço para os adversários criarem.FICHA TÉCNICA VITÓRIA X BAHIA DE FEIRA
Local: Barradão, em Salvador (BA)Data: 16/03/2022 - 19h15 (de Brasília)Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e José Carlos Oliveira dos SantosCartões amarelos: Eduardo, Jadson e João Pedro (Vitória); Deon, Marcone Pelé e Caíque (Bahia de Feira)Cartões vermelhos: -
GOLS: Eduardo Rosado (33’/1°T) (0-1); Alisson Cassiano (42’/1°T) (1-1); Dinei (5’/2°T) (2-1)
VITÓRIA (Técnico: Dado Cavalcanti)
Lucas Arcanjo; Alemão Teixeira, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Jadson (Ruan Nascimento, aos 15’/2°T) e Gabriel Santiago (Alisson Santos, aos 30’/2°T); Eduardo (Alan Santos, aos 42’/2°T), Dinei (Guilherme Queiroz, aos 30’/2°T) e Luidy.
BAHIA DE FEIRA (Técnico: Flávio Araújo)
Adilson; Wellisson, Eduardo Rosado, Paulo Paraíba e Alberte; Alex Cazumba, Cassio Santos (Bruninho, aos 31’/2°T) e Victor Salvador; Marcone Pelé (Gustavo Henrique, aos 0’/2°T), Caíque (Valdo Chaveirinho, aos 0’/2°T) e Deon (Rhuann, aos 0’/2°T).
Crédito: Foto:MauríciadaMatta/ECVitória

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