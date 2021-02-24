De virada, Vitória consegue primeiro triunfo no Baianão contra o Atlético-BA

Crédito: Ítalo comemora gol marcado diante do Atlético de Alagoinhas (Reprodução/YouTube TVE Bahia

O Vitória venceu seu primeiro jogo no Campeonato Baiano de 2021. Diante do Atlético de Alagoinhas no Estádio Carneirão, o Rubro-Negro melhorou na etapa complementar e conseguiu virar o marcador de 1 a 0 para 2 a 1 e chega aos quatro pontos conquistados. O Carcará, que tinha vencido na estreia, permanece com três.>Classificação até o momento do BaianãoA BICADA DO CARCARÁ

A partida que até então só havia proporcionado uma jogada de perigo na batida de média distância executada por David e bem defendida por Fábio Lima teve seu primeiro logo no início e veio por parte dos anfitriões. Depois de avanço rápido no lado esquerdo do plano ofensivo, o atacante Ronan cruzou na direção da meia-lua e Miller, de primeira, bateu firme e superou Yuri que até encostou na bola, mas viu ela morrer no seu canto esquerdo.

IDEAL AOS ANFITRIÕES

Era nítido que o time de Alagoinhas parecia melhor preparado na questão de coordenar os movimentos para recuar suas linhas e sair com mais velocidade para o ataque. Por sua vez, o Leão apresentou na primeira etapa uma séria dificuldade em traduzir sua posse de bola em oportunidades de perigo, esbarrando em elementos como falta de mobilidade além de erros constantes de passe.ASSUSTOU E NÃO FOI POUCO

O trabalho de infiltração tão procurado nos primeiros 45 minutos por parte do Rubro-Negro funcionou no início do tempo complementar com pelo menos três chegadas de muito perigo onde Fábio Lima foi bastante exigido. Se nas primeiras chances Soares e Vico pararam em bolas espalmadas pelo camisa 1 do Atlético, na sequência David (duas vezes) conseguiu ter espaço e tempo para deslocar o goleiro adversário, mas viu Fábio crescer para impedir o empate.

RECOMPENSA

Se outros nomes mais experientes estavam com dificuldades de superar o "paredão" Fábio Lima, o jovem Ítalo foi bem para marcar o tento da igualdade no Carneirão. Após lançamento de Van escorado por Aníbal, o atacante da base do Vitória invadiu rapidamente a área, driblou o arqueiro do Carcará e tocou de bico para o gol vazio.

Mesmo sem apresentar grande evolução em seu jogo, o Leão acabou ganhando um verdadeiro presente da defesa adversária quando Fábio Lima saiu se chocando com o lateral-direito Edson e, no corte parcial, deixou a bola nos pés de Soares que só teve o trabalho de tocar, com o pé esquerdo, a bola pro fundo das redes. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-BA x VITÓRIA

Local: Estádio Carneirão, Alagoinhas (BA)Data e hora: 24/02/2020 - 16hÁrbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves BatistaAssistentes: Alessandro Álvaro de Rocha Matos e Carlos Vidal Pereira de OliveraCartões amarelos: Vico (VIT)Cartões vermelhos:

GOLS: Miller (9'/1°T) (1-0), Ítalo (23'/2°T) (1-1), Soares (35'/2°T) (1-2)

ATLÉTICO-BA (Técnico: Estevam Soares)

Fábio Lima; Edson (Reinaldo, aos 40'/2°T), Iran, Bremer e Makeka; Gilmar, Dionísio (Radar, aos 39'/2°T), Miller (Mailson, aos 22'/2°T) e Vitinho (Paulinho, aos 23'/2°T); Ronan e Gu Negon (Robert, aos 34'/2°T).

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)