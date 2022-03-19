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De virada, Sporting vence o Vitória de Guimarães e segue na briga pela liderança do Campeonato Português

Vitória de Guimarães abriu o placar aos 25, Sporting empatou no fim do primeiro tempo e virou o placar na volta do intervalo
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LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 20:16

Publicado em 19 de Março de 2022 às 20:16

O Sporting venceu o Vitória de Guimarães de virada por 3 a 1 no Afonso Henriques pela 27ª rodada do Campeonato Português. Com a vitória fora de casa, a equipe segue viva na disputa pela liderança, que pertence ao Porto, com três pontos à frente e um jogo a menos.> Veja a tabela do Campeonato Português
VITÓRIA DE GUIMARÃES NA FRENTE!A equipe casa entrou mais confiante em campo e abriu o placar. Aos 23 minutos, Óscar Estupiñán cortou o adversário e marcou o primeiro gol do jogo.
TUDO IGUAL!Após o gol sofrido, o Sporting até criou chances, mas não conseguiu concluir. Porém, após um toque de mão de Alfa Semedo dentro da área, a arbitragem assinalou o pênalti. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Pablo Sarabia converteu a cobrança e deixou tudo igual no placar.
VIROU E AMPLIOU!O Vitória de Guimarães voltou melhor para a etapa final, mas com as alterações feitas pelo técnico Rúben Amorim, o Sporting cresceu e conseguiu a virada. Aos 25 minutos, Paulinho marcou. No fim do jogo, nos acréscimos, Marcus Edwards fechou o placar.
BRIGA PELA LIDERANÇACom a vitória, o Sporting segue vivo na briga pela liderança. O líder do Campeonato Português é o Porto, com 70 pontos. O Sporting tem 67 pontos, mas possui um jogo a mais. O Porto enfrenta o Boavista neste domingo.
Crédito: (Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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