De virada, São Paulo vence Goiás e pula para terceiro lugar no Brasileiro

Na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o lanterna Goiás de virada por 2 a 1 nesta noite, no estádio do Morumbi, e aproveitou a oportunidade para encostar ainda mais nos primeiros colocados.
Com o resultado, o São Paulo pulou para a terceira posição, com 33 pontos, e com dois jogos a menos que o Internacional, atual líder do Brasileirão. O Tricolor começou a rodada ocupando a quinta colocação. Já o Esmeraldino permanece na lanterna, com 12. No início, porém, foram os visitantes que abriram o placar com Fernandão. Pouco tempo depois, Brenner marcou seu 11º gol na temporada, empatando a partida.
Os dois gols precisaram passar por intervenção do árbitro de vídeo, assim como outros lances da partida. Tadeu foi imprescindível, assim como na segunda etapa. Falando nela, Fernandão quase ampliou para os visitantes, em duas oportunidades, uma delas parada nas mãos de Tiago Volpi, mas os donos da casa, após bastante insistência, fizeram com Igor Gomes aos 32.
Na próxima rodada, o Esmeraldino enfrenta o Athletico-PR, no sábado (14), às 17h, no Serra Dourada. Já o Tricolor enfrenta o Fortaleza no mesmo dia, mas às 19h, fora de casa. Antes disso, porém, o time tem desafio contra o Flamengo, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil (dia 11, às 21h30).
O jogo começou bastante truncado, com o Goiás bem fechado e maior posse de bola do São Paulo. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, com Luciano na esquerda e cruzamento para Brenner, mas a bola foi cortada. O impedimento, no entanto, foi marcado. Pouco depois, aos sete, Igor Gomes soltou uma bomba de fora da área, para defesa de Tadeu.
Muito desorganizado, o Esmeraldino não conseguia manter a posse de bola, com o time todo fechado e apenas Fernandão tentando pegar alguma sobra. O Tricolor seguiu tentando chegar, mas sem as infiltrações necessárias para transformar as chances em tentos. Aos 18 minutos, surpreendentemente (por conta do que se apresentava até então) o Esmeraldino abriu o placar justamente com o camisa 99, em tabela com Vinicius.
A resposta veio aos 24, com gol de cabeça de Brenner após cruzamento de Juanfran. O VAR, assim como no lance do Goiás, precisou entrar em ação e o tento foi validado. Juanfran, bem na partida, conseguiu tirar uma bola que iria para a cabeça do Vinicius aos 32 minutos, na segunda chegada no primeiro tempo. Brenner quase fez o segundo aos 35, em chute que novamente parou nas mãos de Tadeu.
Segundo tempo, virada do TricolorSem mudanças nos times, o Esmeraldino criou uma boa oportunidade logo aos cinco minutos com Vinícius, vindo pela direita, mas a defesa afastou. O Tricolor seguiu pressionando, como fez na primeira etapa, chegando com Luan em bela jogada pelo meio aos oito minutos, para nova defesa de Tadeu.
Brenner apareceu novamente, após receber de Luciano, aos 12, mas a bola passou raspando na trave. A resposta veio aos 16, com Fernandão, em chance pelo alto cruzada por Caju, para fora. Pouco tempo depois, novamente ele tentou e Tiago Volpi realizou uma grande defesa.
Depois de algumas tentativas, ainda que sem perigo, o São Paulo chegou à virada com Igor Gomes aos 32 minutos, em bola recebida na entrada da área. Pouco depois, Rafael Moura deixou tudo igual, mas impedimento foi corretamente marcado. O Tricolor seguiu pressionando na tentativa de ampliar ainda mais, mas o placar terminou em 2 a 1.FICHA TÉCNICASÃO PAULO 2 x 1 GOIÁSLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data e horário: 7 de novembro de 2020, às 19h (de Brasília)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Cartões amarelos: Gabriel Sara, aos 42'/2º (São Paulo)Cartão vermelho: Breno (depois de dois amarelos, aos 41' e aos 49'/2º) (Goiás)GOLS: GOIÁS: Fernandão, aos 18’/1ºT; SÃO PAULO: Brenner, aos 24’/1º e Igor Gomes, aos 32'/2º
SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinicius, aos 28’/2ºT), Diego Costa (Pablo, aos 12’/2ºT), Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara (Arboleda, aos 37'/2º) , Igor Gomes e Vitor Bueno (Hernanes, aos 12’/2ºT); Brenner (Rodrigo Nestor, aos 37'/2º) e Luciano. Técnico: Fernando Diniz
GOIÁS: Tadeu; Juan Pintado, David Duarte, Chico (Heron, aos 32'/2ºT) e Cajú; Ariel Cabral, Gilberto (Sandro, aos 30’/2ºT) e Breno; Douglas Baggio (Victor Andrade, aos 30’/2ºT), Vinícius e Fernandão (Rafael Moura, aos 23’/2ºT). Técnico: Enderson Moreira
