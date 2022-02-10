De virada, Salgueiro vence o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano

Em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Salgueiro venceu o Santa Cruz de virada pelo placar de 2 a 1 e quebrou a invencibilidade da Cobra Coral. Todos os gols saíram na primeira etapa. A Cobra Coral abriu o marcador com Esquerdinha logo no comecinho. Em seguida, Kady empatou o jogo para o Carcará do Sertão em passe de Lucão. O mesmo Lucão foi quem apareceu bem para finalizar, virar a partida e garantir a vitória do Salgueiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Salgueiro enfrenta o Afogados, no estádio Vianão, na cidade de Afogados, dia 16 de fevereiro. Já o Santa Cruz recebe o Retrô, no estádio Arruda, em Recife, no dia 27 de fevereiro.

O jogoO PRIMEIRO TEMPOSANTA CRUZ ABRE O PLACAR, MAS O SALGUEIRO EM SEGUIDA EMPATAA partida começou a mil por hora. Aos 3 minutos, Walter passou a bola para Matheuzinho. Que só escorou para Esquerdinha soltar o pé e marcar um belo gol e inaugurar o marcador logo de cara: 1 a 0.

No minuto seguinte, após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola bateu em Lucão e sobrou. Ligado na jogada, Kady pegou bem na bola e marcou um belo gol para igualar o placar: 1 a 1.

SALGUEIRO VIRA EM JOGO INTENSOOs dois times mantiveram a intensidade e continuaram buscando om gol de forma frenética. Sorte do Carcará do Sertão, que teve mais sorte que a Cobra Coral. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, Lucão entrou bem para finalizar e virar o jogo: 2 a 1.

SANTA CRUZ CRIA MUITO, MAS NÃO FAZ O GOLApós tomar a virada, o Santa Cruz foi com tudo e mais um pouco atrás do empate. Muitas chances foram criadas, mas Walter, Alex Alves (duas vezes) e Matheuzinho não conseguiram colocar a bola para dentro do gol.

SEGUNDO TEMPOALEX ALVES PERDE MAIS DOIS GOLSVeio a etapa complementar e o Santa Cruz permaneceu criando chances perigosas. Aos 2 e 12 minutos, Alex Alves teve mais duas oportunidades para empatar a partida, mas o zagueirão voltou a desperdiçar as chances criadas.