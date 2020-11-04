futebol

De virada, RB Leipzig vence PSG pela Liga dos Campeões

Equipe parisiense saiu na frente, perdeu pênalti, teve dois gols anulados e acabou sofrendo virada dos donos da casa na segunda etapa, deixando o Grupo H ainda mais embolado...
LanceNet

04 nov 2020 às 19:15

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:15

Crédito: Sem Neymar e Mbappé, PSG perde na Liga dos Campeões - Ronny HARTMANN / AFP
Desfalcado da dupla de craques Neymar e Mbappé, o PSG foi derrotado pelo RB Leipzig por 2 a 1, nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, na reedição da semifinal da temporada passada. O time de Paris viajou até a Alemanha, saiu na frente, mas sofreu a virada dos donos da casa e embolou ainda mais o Grupo H da Champions. Nkunku e Forsberg, de pênalti, marcaram os gols da vitória do time da casa. Di Maria descontou.
Com o resultado, o RB Leipzig se recupera após goleada do Manchester United e iguala os seis pontos dos ingleses no Grupo H. O PSG permanece em terceiro lugar com três pontos conquistados.
As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 24, na quarta rodada da Champions. Desta vez na França, o PSG recebe o RB Leipzig no Parque dos Príncipes.
O JOGO O PSG começou melhor a partida e abriu o placar logo aos cinco minutos. Upamecano errou na saída, Kean roubou a bola e lançou para Di María tocar com categoria na saída de Gulácsi. O RB Leipzig respondeu logo em seguida. Aos 7 minutos, Haidara chutou forte e obrigou Navas a fazer grande defesa.
O Paris explorava a defesa alta do time alemão e quase ampliou o placar. Aos 14, Kean foi lançado nas costas da defesa, dominou e chutou. A bola desviou no braço de Upamecano e a arbitragem marcou pênalti. Di Maria pegou a bola, bateu mal e viu Gulácsi espalmar a cobrança.
Além do pênalti, a arbitragem trabalhou bastante no primeiro tempo. Aos 37, novamente explorando a defesa alta, Di Maria saiu cara a cara com o goleiro e marcou, mas o impedimento foi assinalado. No minuto seguinte, aos 38, Sarabia arriscou, o goleiro deu rebote e Kean aproveitou para mandar pro gol. Apesar disso, o jogador estava adiantado e o PSG teve outro gol anulado.
'Quem não faz, leva.' Sem perder a organização, o time alemão conseguiu equilibrar a partida e chegou ao empate no fim do primeiro tempo. Nkunku recebeu de fora da área e chutou colocado no canto para vencer Navas e empatar aos 42 minutos.
Na volta do segundo tempo, os donos da casa pareciam mais organizados e não demorou para pular a frente do placar. Aos 10 minutos, Kimpembe usou o braço para cotar o cruzamento e o árbitro marcou pênalti. Forsberg bateu bem e colocou o RB na frente.
O PSG perdeu a cabeça e começou a abusar das faltas. Aos 23, Gueye chegou atrasado em Haidara e foi expulso. O time alemão passou a dominar a partida e o PSG não assustava mais. Caminhando para o fim do jogo, Kimpembe fez falta dura, levou o segundo amarelo e também foi expulso. O RB Leipzig garantiu uma vitória importante e empatou com o Manchester United na liderança do grupo.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

