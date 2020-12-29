De virada, Porto vence o Vitória de Guimarães na despedida de 2020

Na última partida em 2020, o Porto visitou o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português nesta terça-feira e os Dragões vencera, por 3 a 2, com uma virada no final. Rochinha e Estupiñan marcaram para os donos da casa, enquanto Taremi (duas vezes) e Luis Díaz fez para os atuais campeões.
A etapa inicial foi equilibrada no Estádio Dom Afonso Henriques e os donos da casa abriram o placar aos sete minutos. Rochinha aproveitou erro da defesa, arriscou de fora da área e viu a bola desviar antes de entrar. Taremi recebeu de Marega aos 41 minutos e deixou tudo igual.
O segundo tempo continuou movimentado e o Vitória de Guimarães ficou na frente de novo com Estupiñan. Quaresma cruzou da direita e o camisa 31 mandou para o fundo das redes. Taremi, agora em jogada de Luis Díaz, empatou novamente. No fim, Luis Días aproveitou sobra na área e fez o gol da vitória.
Na próxima rodada do Campeonato Português, o Porto encara o Moreirense, no domingo (3), em casa. O Vitória de Guimarães, por sua vez, recebe o Nacional, da Ilha da Madeira, também no domingo.