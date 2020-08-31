De virada, Operário vence Brasil de Pelotas e assume a vice-liderança da Série B

Crédito: Reprodução/Premiere

No encerramento da 7ª rodada da Série B, o Operário venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1. Com o placar, o Fantasma assumiu a vice-liderança, com 12 pontos. O Xavante é o 17º, com 3 pontos.Na próxima jornada, o Operário-PR visita o Avaí, na Ressacada. O Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro.

O confronto

O começo de jogo foi animado e com ritmo forte das equipes. Se aos 17 minutos o Operário abriu o placar com Marcelo aos 17 minutos, o Brasil de Pelotas deixou tudo igual aos 20 através de Luis Henrique, que completou passe açucarado de Matheus Oliveira.

Ainda na etapa inicial, o Fantasma teve a chance de retomar a vantagem no marcador com Thomaz. Porém, o chute saiu pela linha de fundo. A resposta do Xavante veio na bola parada de Gegê, que parou no goleiro Rodrigo Vianna.

Aos 12 minutos do segundo tempo o Operário chegou ao triunfo. No chute de Douglas, Schumacer desviou de letra e venceu o goleiro, 2 a 1.