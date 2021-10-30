De virada, Operário-PR vence o Avaí e aumenta a distância para a zona de rebaixamento

Crédito: Reprodução: Twitter Operário-PR

No Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, o Operário-PR venceu de virada o Avaí pelo placar de 2 a 1. O Leão da Ilha abriu o marcador com 1 minuto da segunda etapa, gol de Copete. Os catarinenses não conseguiram ampliar o placar e ainda viram o Fantasma igualar o marcador, aos 27 minutos, com Alan. O gol da virada veio aos 33, em lindo arremate de Paulo Sérgio.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCALENDÁRIONa próxima rodada, Avaí enfrenta o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, no dia 02 de novembro. Já o Operário-PR pega o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 03 de novembro.

O jogoPRIMEIRO TEMPOINÍCIO DE PARTIDA FRENÉTICO EM PONTA GROSSAApesar de terem objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro da Série B, só a vitória interessava para as equipes de Operário-PR e Avaí. E o começo do jogo mostrou que os dois times tinham só visavam mesmo os três pontos.

Com 5 minutos de partida, cada time já tinha perdido uma oportunidade clara de gol. Aos 2 minutos, Thomaz avançou pelo lado esquerdo e deu um passe com “açúcar” para Marcelo. Ele finalizou muito mal e desperdiçou a chance do time do Operário-PR abrir o marcador. A resposta do Avaí foi rápida. Aos 4 minutos, Lourenço recebeu o passe e soltou uma bomba da intermediária. Thiago Braga efetuou uma grande defesa e salvou o Fantasma.

OPERÁRIO-PR CRESCE NO JOGO E QUASE MARCAApesar de ter respondido rápido ao gol perdido do Fantasma no início do jogo, o Leão da Ilha recuou muito com o passar do tempo e acabou vendo o time paranaense tomar conta da partida e ficar muito próximo de marcar.

Aos 16 minutos, Longuine recebeu passe dentro da área, foi no fundo e cruzou para trás. Bem posicionado, Thomaz cabeceou buscando o canto, a bola passou lambendo a trave do goleiro do Avaí e foi para fora.

AVAÍ NÃO CONSEGUE REAGIR; OPERÁRIO-PR MELHOR NA ETAPA INICIALApesar dos dois times terem ficado 50% cada um com a bola, o Operário-PR continuou melhor na partida durante toda a primeira etapa e só não marcou o gol por falta de pontaria do seu ataque. O Avaí se limitou a segurar o resultado do jeito que deu para o intervalo.

SEGUNDO TEMPOAVAÍ ABRE O PLACARApesar de ter sido muito inferior ao seu adversário na primeira etapa, o Avaí voltou para etapa complementar voando e abriu o placar com apenas 1 minuto. Getúlio recebeu belo passe pelo lado esquerdo e cruzou, Jean Cléber desviou de forma sutil para Copete, que finalizou com maestria e fez: 1 a 0 para o Leão da Ilha.

AVAÍ QUASE AMPLIA O MARCADORApós tomar o gol, o Operário-PR foi à luta atrás do empate. O Avaí aproveitou e explorou os espaços deixados pela equipe do Fantasma e teve duas grandes oportunidades para fazer o segundo gol.

Aos 11 minutos, em lance de velocidade, Copete sai cara a cara com o goleiro, mas Thiago Braga conseguiu evitar o gol. Aos 18 minutos, a vez de perder o gol segundo gol foi de Marcos Serrato, que recebeu bom passe e acabou chutando para fora.

OPERÁRIO-PR MELHORA NO JOGO E EMPATA O JOGOAos pouquinhos o Operário-PR melhorou na partida e começou a criar boas chances. A perseverança do time do Fantasma deu resultado e, aos 27 minutos, o gol de empate acabou saindo.

A jogada começou com Thomaz. Ele tentou o chute, mas a bola acabou sobrando para Lucas Mendes, que cruzou. Bem posicionado, Alan conseguiu desviar de cabeça, acertou o canto e empatou o jogo: 1 a 1,

FANTASMA VIRA O JOGO E VENCE A PARTIDAO Avaí até tentou surpreender o Operário-PR voltar a ficar à frente do placar, mas Marcos Serrato perdeu outro gol. A oportunidade desperdiçada pelo volante do Avaí acabou custando muito caro.

Aos 33 minutos, Thomaz, sempre ele, recebeu passe, dominou a bola e tocou para Paulo Sérgio. O atacante bateu com muita qualidade e marcou um lindíssimo gol para virar o jogo para o Operário-PR: 2 a 1.

Na base do abafa, o Leão da Ilha até criou boas oportunidades empatar o jogo, mas o Fantasma conseguiu ser firme na defesa e segurou o resultado e garantiu os três pontos, que serão muito importantes nesta luta para se distanciar da zona de rebaixamento.OPERÁRIO-PR 2 x 1 AVAÍ – 32ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE BEstádio: Germano Krüger, em Ponta Grossa-PRData/horário: 29 de outubro de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Cartões amarelos: Fabiano, Paulo Sérgio (OPE); Jean Cléber, Copete, Edilson (banco de reservas) (AVA).Cartões vermelhos: GOLS: Copete, 1’/2ºT (0-1) (AVA); Alan, 27’/2ºT (1-1) (OPE); Paulo Sérgio, 33’/2ºT (2-1) (OPE).

OPERÁRIO-PR (Técnico: Ricardo Catalá)Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Reniê e Fabiano; Leandro Vilela (Djalma Silva, aos 19’/2ºT), Marcelo e Rafael Longuine (Alan, aos 19’/2ºT); Felipe Garcia (Rafael Chorão, aos 13’/2ºT), Paulo Sérgio e Thomaz (Pedro Ken, aos 38’/2ºT).