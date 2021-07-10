De virada, Operário-PR vence e complica o Brasil de Pelotas na Série B

Crédito: Reprodução/SporTV

Em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Operário e Brasil de Pelotas entraram em campo na manhã deste sábado, no estádio Germano Krüger. Após perder um pênalti na etapa inicial, o Xavante chegou a ficar na frente logo no início do segundo tempo, porém, não contava com a virada por parte do Fantasma garantindo mais uma vitória

Com o resultado, a equipe paranaense chegou aos 15 pontos, subindo para 8ª colocação. Já o time gaúcho, por conta do tropeço fora de casa, estacionou na 18ª posição com seus 12 pontos.BRASIL PRESSIONA NO INÍCIO, MAS OPERÁRIO EQUILIBRA AS AÇÕES

Precisando da vitória para sair das últimas colocações, o Brasil adotou uma postura ofensiva desde os primeiros minutos ficando mais com a posse de bola, Com isso, antes dos 5 minutos, chegou a finalizar duas vezes com Gabriel Terra e Fabrício, porém ambas as chances não deram trabalho ao goleiro Simão.

Passado o momento de tensão, o Operário, assim como o adversário, passou a buscar mais o seu campo de ataque. Entretanto, mesmo criando jogadas, foram poucas as vezes que ofereceram perigo contra a defesa do Xavante, inclusive perdendo Paulo Sérgio, por lesão, obrigando o técnico Matheus Costa a colocar Schumacher em campo.

RAMON PERDE GRANDE CHANCE DE ABRIR O PLACAR Mesmo com um certo equilíbrio, a equipe de Pelotas não desistia de seguir atacando. Sendo assim, aos 25 minutos, após penalidade marcada sobre Luiz Fernando ao ser derrubado pelo goleiro Simão, Ramon partiu para a bola, porém na cobrança, o camisa 9 acabou parando na defesa do próprio camisa 1, mantendo o placar zerado em Ponta Grossa.

Após o erro, a equipe gaúcha ainda assim seguia na insistência de encontrar, ao menos, um gol para levar uma vantagem aos vestiários, enquanto por outro lado, o Operário não deixou barato e, também disposto a abrir a contagem. Porém, as chances quase não apareceram para os dois lados frustrando os atletas.

XAVANTE MARCA NO COMEÇO DO SEGUNDO TEMPO

Não muito diferente do que fez nos primeiros minutos da etapa inicial, o time comandado por Cláudio Tencati foi pra cima no começo do segundo tempo. E se deu bem. Aos 6 minutos, Fabrício, aproveitando cruzamento pelo lado esquerdo de Gabriel Terra, só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Brasil 1 a 0.

OPERÁRIO NÃO DESANIMA E CONSEGUE A VIRADA

Mudando um pouco seu esquema tático, o Fantasma passou a ficar mais com a posse de bola, além de oferecer mais perigo. Sendo assim, aos 24, assim como foi a jogada do adversário, Tomas Bastos cruzou, porém pela direita, com a bola ficando viva no meio da área, dando a deixa para Leandro Vilela girar e bater bonito para igualar tudo. 1 a 1.

Embalado pelo tento de igualdade, a equipe da casa continuou em cima. Em novas investidas, aos 34, Fábio Alemão, depois de um levantamento de Lucas Mendes em cobrança de falta, tratou de virar o jogo dando números finais no Germano Krüger, com vitória dos mandantes por 2 a 1.

FICHA TÉCNICAOPERÁRIO-PR x BRASIL DE PELOTAS - 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE BEstádio: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)Data: 10 de julho de 2021, às 11h (de Brasília)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF-PA)Assistentes: Helcio Araujo Neves (CBF-PA) e Rafael Vieira Ferreira (CBF-PA) Cartões amarelos: Fábio Alemão, Schumacher e Alex Silva (OPE) / Fabrício (BRA)Cartões vermelhos: -

Gol: Fabrício, 6'/2ºT; Leandro Vilela, 24'/2ºT; Fábio Alemão, 34'/2ºT

OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)Simão; Alex Silva (Lucas Mendes, no intervalo), Fábio Alemão, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Rafael Oller (Thomaz, aos 10'/2ºT), Tomas Bastos e Leandrinho (Marcelo, aos 10'/2ºT); Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio (Schumacher, aos 15'/1ºT).