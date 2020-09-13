Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De virada, Oeste vence a primeira na Série B afunda CSA

Com gols de Luan e Gustavo Salomão, o Rubrão levou a melhor contra o Azulão e deixou a lanterna do torneio...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 12:58
Crédito: Divulgação/Alex Caús/Oeste FC
Na Arena Barueri, o Oeste finalmente venceu na Série B. Diante do CSA, o Rubrão venceu por 2 a 1 e deixou o adversário na lanterna da competição. Agora, o Rubrão é o 18º, com 6 pontos. O Azulão tem apenas 4 pontos.Na próxima rodada, o Oeste visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. O Azulão faz jogo atrasado da 3ª rodada contra o Cuiabá, no Rei Pelé.
O jogo
Diante do forte calor na Arena Barueri, Oeste e CSA não conseguiam criar. O duelo era lento e os dois times protagonizavam um jogo truncado no meio-campo.
A emoção só chegou na reta final. Aos 42 minutos, Pedro Júnior foi derrubado na grande área e o juiz deu pênalti para o CSA. Na cobrança, o atacante soltou a bomba no canto esquerdo e venceu o goleiro, 1 a 0.
A resposta do Oeste veio seis minutos depois. Mazinho avançou pela direita e cruzou na cabeça de Luan, que testou firme e estufou a rede, 1 a 1.
Na etapa final o ritmo foi totalmente diferente dos primeiros 45 minutos. Mais soltos, os dois times se lançavam ao ataque e o Oeste tinha mais chances. Na melhor delas, Mazinho apareceu livre na entrada da área e tirou tinta do poste alagoano.
Aos 15 minutos veio a virada. Mazinho achou Gustavo Salomão, que invadiu a grande área e acertou o ângulo de Bruno Grassi.
Com a necessidade de buscar o empate, o CSA tentou pressionar o Oeste e apostou na bola aérea. Porém, a melhor chance foi quando trabalhou a bola no pé. Netto gingou na frente do rival e bateu colocado. Glauco voou e fez milagre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados