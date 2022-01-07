Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De virada, Monchengladbach vence Bayern de Munique na Allianz Arena pela Bundesliga
futebol

De virada, Monchengladbach vence Bayern de Munique na Allianz Arena pela Bundesliga

Os Bávaros começaram bem no jogo e abriram o placar, mas sofreram a virada ainda na primeira etapa com jogada de bola parada
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 18:27

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:27

O Borussia Monchengladbach venceu o Bayern de Munique de virada por 2 a 1 na Allianz Arena, pela 18ª rodada da Bundesliga. Os Bávaros seguem na liderança do campeonato e com uma boa vantagem de nove pontos do Borussia Dortmund, vice-líder que ainda joga na rodada. Enquanto o Monchengladbach avançou para a 11ª colocação.> Confira a tabela da Bundesliga
LEWA MARCAO Bayern começou bem na partida e pressionou o adversário. Aos 18 minutos, Lewandowski recebeu a bola pela direita, conseguiu fazer uma linda finta no zagueiro e mandou uma bomba para o gol.
MONCHENGLADBACH REAGECom dificuldades de criação na partida, o Borussia aproveitou a desorganização defensiva para empatar. Aos 27 minutos, Embolo recebeu cruzamento na área, disputou com Kimmich, que afastou mal a bola e sobrou no pé de Neuhaus para deixar tudo igual no placar.
VIROULogo em seguida, o Borussia conseguiu a virada em uma jogada de bola parada. Aos 31 minutos, Netz cobrou um escanteio na medida para Lainer marcar de cabeça e botar a equipe na frente do placar.
FALTOU CAPRICHARNa segunda etapa, o Bayern seguiu com um volume maior de jogo, mas não conseguiu tirar a desvantagem do placar. A equipe finalizou mais vezes ao gol, mas desperdiçou grandes oportunidades criadas, que custaram a derrota ao time.
Crédito: MonchengladbachvenceBayerdeMuniquedeviradanaAllianzArena(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados