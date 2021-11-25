De virada, Lyon vence o Brondby e segue invicto na Liga Europa

O Lyon manteve-se a sua invencibilidade na Liga Europa ao conseguiu mais uma vitória na competição. Nesta quinta-feira, a equipe francesa, que já está classificada para o mata-mata, venceu o Brondby, da Dinamarca, de virada pelo placar de 3 a 1.
NA FRENTEApós uma primeira etapa equilibrada entre as duas equipes, o Brondby foi ao ataque no segundo tempo, sendo eficaz já aos cinco minutos. O time da casa conseguiu abrir o placar rapidamente com o atacante Mikael Uhre, mas logo recebeu uma resposta.
TUDO IGUALJá classificado, o Lyon não foi com força máxima para a partida desta quinta-feira, mas conseguiu chegar ao empate de forma rápida. Aos doze minutos do segundo tempo, os franceses deixaram tudo igual no placar com gol de Rayan Cherki.
DOBLETEMelhor na segunda etapa, o Lyon passou a pressionar ainda mais o Brondby, e conseguiu fazer mais gols na partida. Aos 21 minutos, os franceses foram ao ataque e, novamente, Rayan Cherki fez o gol, agora com assistência de Malo Gusto.
FECHOU A CONTAPara fechar a conta, o Lyon manteve-se no ataque contra o Brondby, e encerrou as chances de uma reação da equipe dinamarquesa ao marcar o seu terceiro gol aos 31 minutos, agora com assistência do brasileiro Lucas Paquetá para Slimani.
SEQUÊNCIAO Brondby atua contra o Randers FC às 12h (de Brasília) deste domingo. O Lyon enfrenta o Montpellier às 13h (de Brasília).