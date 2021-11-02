futebol

De virada, Lille vence o Sevilla fora de casa pela Champions League

Franceses saem atrás no marcador, mas empatam ainda no primeiro tempo e viram na etapa final. Resultado deixa o grupo embolado, e todos ainda têm chances de classificação...
LanceNet

02 nov 2021 às 19:21

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Em um dos grupos mais equilibrados da Champions League, Sevilla e Lille se enfrentaram nesta terça-feira na Andaluzia e os franceses levaram a melhor. De virada, a equipe comandada por Jocelyn Gourvennec venceu os espanhóis por 2 a 1. Ocampos abriu o placar, mas Jonathan David e Jonathan Ikoné viraram.NO REBOTEJogando em casa, o Sevilla abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Suso tocou para Rafa Mir na entrada da área, que chutou para defesa do goleiro Ivo Grbic. O arqueiro do Lille não conseguiu encaixar e Lucas Ocampos pegou o rebote para inaugurar o marcador.
DE PÊNALTIAinda na etapa inicial, o Lille deixou tudo igual. Aos 39 minutos, Delaney fez falta fora do lance em Jonathan Bamba, que foi marcada com o auxílio da tecnologia. Na cobrança, Jonathan David bateu bem, no canto, e marcou para os franceses.
NO REBOTE PARTE 2Se o Sevilla marcou com rebote no primeiro tempo, o Lille usou do mesmo artifício para balançar as redes na etapa final. Depois de jogada pela esquerda, Çelik acertou a trave, e Jonathan Ikoné aproveitou a sobra para colocar os franceses na frente no placar.
SEQUÊNCIA​​​A Champions League agora terá uma pausa de três semanas e volta somente no fim de novembro. No dia 23, o Sevilla encara o Wolfsburg, mais uma vez em casa, enquanto o Lille, também eu seus domínios, tem compromisso com o RB Salzburg.

