De virada, Lille vence o Sevilla fora de casa pela Champions League

Em um dos grupos mais equilibrados da Champions League, Sevilla e Lille se enfrentaram nesta terça-feira na Andaluzia e os franceses levaram a melhor. De virada, a equipe comandada por Jocelyn Gourvennec venceu os espanhóis por 2 a 1. Ocampos abriu o placar, mas Jonathan David e Jonathan Ikoné viraram.NO REBOTEJogando em casa, o Sevilla abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Suso tocou para Rafa Mir na entrada da área, que chutou para defesa do goleiro Ivo Grbic. O arqueiro do Lille não conseguiu encaixar e Lucas Ocampos pegou o rebote para inaugurar o marcador.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
DE PÊNALTIAinda na etapa inicial, o Lille deixou tudo igual. Aos 39 minutos, Delaney fez falta fora do lance em Jonathan Bamba, que foi marcada com o auxílio da tecnologia. Na cobrança, Jonathan David bateu bem, no canto, e marcou para os franceses.
NO REBOTE PARTE 2Se o Sevilla marcou com rebote no primeiro tempo, o Lille usou do mesmo artifício para balançar as redes na etapa final. Depois de jogada pela esquerda, Çelik acertou a trave, e Jonathan Ikoné aproveitou a sobra para colocar os franceses na frente no placar.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
SEQUÊNCIAA Champions League agora terá uma pausa de três semanas e volta somente no fim de novembro. No dia 23, o Sevilla encara o Wolfsburg, mais uma vez em casa, enquanto o Lille, também eu seus domínios, tem compromisso com o RB Salzburg.