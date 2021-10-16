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futebol

De virada, Lazio vence a Inter de Milão em casa pelo Italiano

Nerazzurri sai na frente com gol de Perisic, mas Biancocelesti vira com três gols na etapa final no Estádio Olímpico de Roma. Jogo foi marcado por confusão no final...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 15:03
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Vitória da Biancocelesti em Roma. Neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebeu a Inter de Milão e o time de Maurizio Sarri venceu a Nerazzurri por 3 a 1, de virada, no Estádio Olímpico. Os gols foram marcados por Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Perisic abriu o placar para a Nerazzurri.PÊNALTI PARA UM LADOJogando fora de casa, a Inter abriu o placar com apenas 12 minutos. Barella foi derrubado por Hysaj dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Perisic deslocou o goleiro Pepe Reina e inaugurou o marcador na capital do País da Bota.
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PÊNALTI PARA O OUTRONa etapa final, porém, tudo mudou. O juiz marcou pênalti para a Lazio aos 18 minutos após a bola bater na mão de Bastoni e o artilheiro Ciro Immobile, com cobrança semelhante à de Perisic, empatou o jogo no Estádio Olímpico de Roma.
VIRADANa reta final da partida, a Lazio chegou à virada com o brasileiro Felipe Anderson, que vive grande fase em seu retorno ao clube italiano. Em contra-ataque, o camisa 7 entregou para Immobile, que chutou para defesa de Handanovic. No rebote, o jogador revelado no Santos marcou.
POLÊMICA E CONFUSÃONa comemoração do gol da virada, muita confusão entre jogadores de Lazio e Inter de Milão. A Nerazzurri reclamou de falta de fair play do time da capital ao não colocar a bola para fora para atendimento a Dimarco, mas a própria Inter, quando tinha a posse, não o fez. Dumfries partiu para cima de Felipe Anderson e deu início às famosas cenas lamentáveis.
FECHOU O CAIXÃONos acréscimos da partida, quando a Inter de Milão tentava ensaiar uma pressão, a Lazio marcou o terceiro e fechou a conta na cidade de Roma. Luis Alberto cobrou falta para dentro da área e o meio-campista Milinkovic-Savic subiu mais que Skriniar para fazer o gol.
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SEQUÊNCIA​Lazio e Inter de Milão voltam a campo no meio de semana por competições europeias. A Biancocelesti encara o Olympique de Marseille pela Liga Europa, enquanto a Nerazzurri enfrenta o Sheriff na Champions League. Pelo Italiano, a Lazio joga o Hellas Verona na próxima semana, e a Lazio com a Juventus.

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