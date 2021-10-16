De virada, Lazio vence a Inter de Milão em casa pelo Italiano

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Vitória da Biancocelesti em Roma. Neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebeu a Inter de Milão e o time de Maurizio Sarri venceu a Nerazzurri por 3 a 1, de virada, no Estádio Olímpico. Os gols foram marcados por Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Perisic abriu o placar para a Nerazzurri.PÊNALTI PARA UM LADOJogando fora de casa, a Inter abriu o placar com apenas 12 minutos. Barella foi derrubado por Hysaj dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Perisic deslocou o goleiro Pepe Reina e inaugurou o marcador na capital do País da Bota.

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PÊNALTI PARA O OUTRONa etapa final, porém, tudo mudou. O juiz marcou pênalti para a Lazio aos 18 minutos após a bola bater na mão de Bastoni e o artilheiro Ciro Immobile, com cobrança semelhante à de Perisic, empatou o jogo no Estádio Olímpico de Roma.

VIRADANa reta final da partida, a Lazio chegou à virada com o brasileiro Felipe Anderson, que vive grande fase em seu retorno ao clube italiano. Em contra-ataque, o camisa 7 entregou para Immobile, que chutou para defesa de Handanovic. No rebote, o jogador revelado no Santos marcou.

POLÊMICA E CONFUSÃONa comemoração do gol da virada, muita confusão entre jogadores de Lazio e Inter de Milão. A Nerazzurri reclamou de falta de fair play do time da capital ao não colocar a bola para fora para atendimento a Dimarco, mas a própria Inter, quando tinha a posse, não o fez. Dumfries partiu para cima de Felipe Anderson e deu início às famosas cenas lamentáveis.

FECHOU O CAIXÃONos acréscimos da partida, quando a Inter de Milão tentava ensaiar uma pressão, a Lazio marcou o terceiro e fechou a conta na cidade de Roma. Luis Alberto cobrou falta para dentro da área e o meio-campista Milinkovic-Savic subiu mais que Skriniar para fazer o gol.

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