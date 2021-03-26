De virada, Juventude bate o Grêmio e sobe na classificação do Gaúcho

Pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio entraram em campo no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, nesta quinta-feira, já que o Alfredo Jaconi encontra-se fechado por conta da reforma no gramado. Saindo atrás no marcador, com um gol marcado por Ricardinho no primeiro tempo, os comandados de Marquinhos Santos não desanimaram e, na segunda etapa, conseguiram virar o placar para 2 a 1.
Com o resultado, o Ju chegou aos 9 pontos pulando para a 6ª colocação. Já o Tricolor, com o tropeço fora de casa, caiu para 3ª posição com seus 10 pontos.POUCAS FINALIZAÇÕES NOS PRIMEIROS MINUTOS
Com as duas equipes se respeitando muito no começo, foram poucos os lances de perigo contra os goleiro Marcelo Carné e Brenno. Porém, até meados dos 15 minutos, era o Grêmio quem tentava rondar a área do Juventude que, por sua vez, mantinha-se atento a tirar o perigo.
IMORTAL ATACAVA, MAS DEFESA DO JU NÃO DAVA ESPAÇOS
Na sequência, o panorama do confronto basicamente seguia igual. Com os visitantes na pressão, buscando o atacante Ferreira como referência na frente, a defesa da equipe da Serra Gaúcha basicamente se fechava do jeito que podia, anulando todas as jogadas do adversário, até mesmo com o camisa 1 'atuando de zagueiro' ao driblar Léo Pereira em um lance de ataque, além de fazer uma bonita defesa em uma cobrança de falta de Vanderson.
GRÊMIO MARCA NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO
De tanto insistir, finalmente o Grêmio conseguiu encontrar seu tento. Já nos acréscimos dados pelo árbitro, Ferreira recebeu na esquerda e, após arrumar para o meio, mandou a bomba para o gol desviando em Ricardinho antes de entrar, tirando as chances de Carné fazer a defesa. 1 a 0.
COMEÇO DO SEGUNDO TEMPO COM EQUILÍBRIO
Com ambos os times voltando seu modificações para a etapa final, o Grêmio já tratou de ir logo pra cima do Ju em busca do seu segundo gol. Sendo assim, um dos lances de maior perigo foi quando o goleiro da equipe mandante acabou tendo que tirar de canela, após recuo errado de Paulo Henrique.
Entretanto, os comandados de Marquinhos Santos conseguiram dar o troco no lance seguinte. Em duas chances, sendo a primeira com Guilherme Castilho, que finalizou para a boa defesa de Brenno, na segunda a bola acabou indo para fora na cabeçada de Vitor Mendes, para lamentação do zagueiro.
JUVENTUDE CONSEGUE A VIRADA EM 5 MINUTOS
Mantendo a pressão, aos 17 minutos o Juve conseguiu deixar tudo igual. Depois do cruzamento vindo da esquerda, Matheus Peixoto conseguiu subir mais do que todos na defesa do Tricolor, balançando as redes de Brenno. 1 a 1.
E tinha mais. Aos 20, a equipe mandante ainda teve um pênalti a seu favor. Após Marcos Vinícius ser derrubado por Vanderson e Ruan, Eltinho foi para a cobrança garantindo a virada. 2 a 1.
GRÊMIO TENTA APOSTAR SUAS FICHAS NO ÚLTIMOS MINUTOS
Na busca para igualar o jogo, o Tricolor ainda fez algumas alterações. Entretanto, foram poucos os lances que assustaram Carné, mantendo o resultado sem alterações e decretando a vitória do Juventude.
FICHA TÉCNICAJUVENTUDE x GRÊMIO - 6ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHOEstádio: Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)Data: 25 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Vinícius Gomes do AmaralAssistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello JúniorCartões amarelos: Eltinho (JUV)Cartões vermelhos: -
GOLS: Ricardinho, 46'/1ºT (1-0); Matheus Peixoto, 17'/2ºT (1-1); Eltinho, 21'/2ºT (2-1).
JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Marcelo Carné; Paulo Henrique, Cleberson, Vitor Mendes e Eltinho (Alyson, aos 39'/2ºT); João Paulo, Elton e Castilho (Gustavo Bochecha, 35'/2ºT); Marcos Vinicios, Capixaba e Matheus Peixoto (Júnior Todinho, aos 30'/2ºT).
GRÊMIO (Técnico: Alexandre Mendes)Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo (Fernando Henrique, aos 23'/2ºT), Pedro Lucas (Victor Bobsin, aos 24'/2ºT) e Darlan (Thayllon, aos 34'/2ºT); Léo Pereira, Ferreira e Ricardinho.